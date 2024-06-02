Издирваме Мъже!
Чрез мен , моите клиентки искат да се запознаят с отговорни, добри Мъже от моите последователи! И тъй като ме четат много хора … търсим подходящи Мъж/Мъже !
Изисквания:
Тяло : оказа се, че тук всичко почти е приемливо , всяка клиентка има различен вкус!
Възраст: 43- 58 г.
Деца: може с , може без собствени
Заплата : 4000 лв .нето месечна раб. заплата минимум
Собствен Автомобил : да !
Собствен добре поддържан дом, подходящ за деца и семейство : ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !
Толерантен към чужди деца!
Самостоятелен от родители !
Щедър , кавалер !
Интелигентен и спазващ уговорки !
Търсещ сериозна партньорка с цел съвместно съжителство!
Ако сте мъж и отговаряте на тези условия, пишете или до мен или директно под този пост! Успех!
Десислава Илиева – Консултант Любов
за връзка с Десислава Илиева: desislava.coaching@abv.bg и в социалните мрежи: https://www.facebook.com/desislava.ilieva.3304673