Издирваме Мъже!

Чрез мен , моите клиентки искат да се запознаят с отговорни, добри Мъже от моите последователи! И тъй като ме четат много хора … търсим подходящи Мъж/Мъже !

Изисквания:

Височина : 1,78 – 1,90 см.

Тяло : оказа се, че тук всичко почти е приемливо , всяка клиентка има различен вкус!

Възраст: 43- 58 г.

Деца: може с , може без собствени

Заплата : 4000 лв .нето месечна раб. заплата минимум

Собствен Автомобил : да !

Собствен добре поддържан дом, подходящ за деца и семейство : ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !

Толерантен към чужди деца!

Самостоятелен от родители !

Щедър , кавалер !

Интелигентен и спазващ уговорки !

Търсещ сериозна партньорка с цел съвместно съжителство!

Ако сте мъж и отговаряте на тези условия, пишете или до мен или директно под този пост! Успех!

Десислава Илиева – Консултант Любов

за връзка с Десислава Илиева: desislava.coaching@abv.bg и в социалните мрежи: https://www.facebook.com/desislava.ilieva.3304673

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