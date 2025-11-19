Избирай щедрия мъж!

Не задължително богатия!

Богатият може стиснат да се окаже, често става така …

Но щедрия, той ще даде сърце и душа да си добре, спокойна, щастлива!

Стиснат ли е мъжа не ти трябва!

Защото щедрият пита:

“Как да направя живота и лесен?”

А стиснатия

“Ти какво носиш на масата?”

Това е и разликата между момчето и мъжа!

Момчето вижда в жената конкуренция

Мъжът вижда муза

Умната жена не се опитва да накара момчето да стане мъж. Тя избира щедрия за нея!

Нееее, не защото е материалистка

А защото живее в женска енергия

Енергията която търси подкрепа, защита и мъж който да подсигурява блага!

Мъжката жена избира момчета!

И всичко може сама!

С обич – Десислава Илиева

Facebook

Twitter



Shares