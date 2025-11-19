Избирай щедрия мъж!
Не задължително богатия!
Богатият може стиснат да се окаже, често става така …
Но щедрия, той ще даде сърце и душа да си добре, спокойна, щастлива!
Стиснат ли е мъжа не ти трябва!
Защото щедрият пита:
“Как да направя живота и лесен?”
А стиснатия
“Ти какво носиш на масата?”
Това е и разликата между момчето и мъжа!
Момчето вижда в жената конкуренция
Мъжът вижда муза
Умната жена не се опитва да накара момчето да стане мъж. Тя избира щедрия за нея!
Нееее, не защото е материалистка
А защото живее в женска енергия
Енергията която търси подкрепа, защита и мъж който да подсигурява блага!
Мъжката жена избира момчета!
И всичко може сама!
С обич – Десислава Илиева