IX събор на ТПП РФ
С тази малка фотохроника от IX събор на #ТППРФ искаме да поздравим възпитаниците на флагманската образователна програма #МИМОП „Мениджмънт на ТПП“, както и нашите лектори и наставници – с избора им в състава на Съвета на ТПП РФ.
Това е почетна и отговорна мисия. Вие сте истинските лидери на системата на ТПП, гордеем се с вас и ви пожелаваме нови постижения в подкрепата и развитието на предприемачеството в Русия!
Андрей Беседин Беседин Андрей Адольфович
Марина Богословская @avrora7788
Галина Дзюба Дзюба Галина Юрьевна
Сергей Диюк
Светлана Ковалева @ksa_orel
Людмила Козлова @luydmila_kozlova
Виолетта Комиссарова Комиссарова Виолетта
Максим Костарев Костарев Максим Мих. Томск ТПП
Феликс Лапин
Игорь Муравьев Муравьев Игорь Борисович
Радмила Налгиева
Борис Оболенец Нальгиева Радмила Ингушетия ТПП
Владимир Платонов
Наталья Рогоцкая @Rogotskaya
Алексей Соболь
Борис Ступницкий Ступницкий Борис Влад Приморье
Игорь Ткачук
Денис Французов
Рафаэль Шагеев Шагеев Рафаэль Марсович Красноярск
Александр Якунин