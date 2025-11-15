IX събор на ТПП РФ

С тази малка фотохроника от IX събор на #ТППРФ искаме да поздравим възпитаниците на флагманската образователна програма #МИМОП „Мениджмънт на ТПП“, както и нашите лектори и наставници – с избора им в състава на Съвета на ТПП РФ.

Това е почетна и отговорна мисия. Вие сте истинските лидери на системата на ТПП, гордеем се с вас и ви пожелаваме нови постижения в подкрепата и развитието на предприемачеството в Русия!

Андрей Беседин Беседин Андрей Адольфович

Марина Богословская @avrora7788

Галина Дзюба Дзюба Галина Юрьевна

Сергей Диюк

Светлана Ковалева @ksa_orel

Людмила Козлова @luydmila_kozlova

Виолетта Комиссарова Комиссарова Виолетта

Максим Костарев Костарев Максим Мих. Томск ТПП

Феликс Лапин

Игорь Муравьев Муравьев Игорь Борисович

Радмила Налгиева

Борис Оболенец Нальгиева Радмила Ингушетия ТПП

Владимир Платонов

Наталья Рогоцкая @Rogotskaya

Алексей Соболь

Борис Ступницкий Ступницкий Борис Влад Приморье

Игорь Ткачук

Денис Французов

Рафаэль Шагеев Шагеев Рафаэль Марсович Красноярск

Александр Якунин

Facebook

Twitter



Shares