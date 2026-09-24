Ивелина Иванова от „Ергенът“ влиза в музиката с дебютния сингъл „Испанска китара“

Тайнствен ухажор разпалва любопитството Позната на зрителите от риалити формата „Ергенът“, Ивелина Иванова прави нова и смела крачка — този път към музикалната сцена.

Под артистичния псевдоним Ive Lina тя ще представи своя дебютен сингъл „Испанска китара“. Парчето идва с динамично и провокативно звучене, много енергия и емоция, превръщайки се в своеобразен музикален преход от горещите летни дни към новия сезон. За Ивелина това е не просто първа песен, а начало на нов етап, в който тя ще се покаже пред публиката в различна светлина — като артист. Тайнствен мъж влиза в клипа Около премиерата обаче вече се появи и голяма загадка. Във видеото към „Испанска китара“ присъства тайнствен мъж, чиято самоличност Ивелина засега предпочита да запази в тайна. Единствената подсказка е, че той е любимец на публиката от друг популярен риалити формат. Това веднага провокира въпроса — кой стои зад мистериозния образ? Дали между двамата има само екранна химия, приятелска близост или историята продължава и извън снимачната площадка? Отговорът засега остава добре пазена тайна, а Ивелина оставя зрителите сами да подредят пъзела. Очаква се мистерията да бъде разкрита по време на официалната премиера на песента. „Испанска китара“ — ново начало за Ive Lina С дебютния си сингъл Ивелина Иванова поставя началото на музикален проект, който съчетава настроение, провокация и силно визуално присъствие. „Испанска китара“ носи усещане за страст и контраст — сбогува се с лятото, но посреща по-хладния сезон с темперамент, енергия и доза хаос. Премиерата обещава да бъде не просто представяне на нова песен, а цялостно светско събитие с много гости, настроение и изненади. Красимир Недялков ще бъде водещ на премиерата Специален водещ на вечерта ще бъде Красимир Недялков — дизайнер, шоумен и попизпълнител, който ще се погрижи събитието да премине с необходимия стил и динамика. Очаква се в София да пристигнат гости от цяла България, а вечерта да съчетае музика, светски блясък, стил и класа. Кога и къде?

София, ул. „6-ти септември“ №4

25 септември 2026 г.

Начало: 20:00 часа Всички погледи ще бъдат насочени не само към музикалния дебют на Ive Lina, но и към един въпрос, който вече разпалва любопитството: Кой е тайнственият мъж в „Испанска китара“? Отговорът предстои да бъде разкрит на премиерата.