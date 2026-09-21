Ивелина Иванова от „Ергенът“ влиза в музиката с дебютен сингъл

Тайнствен ухажор разпалва любопитството Ивелина Иванова, позната на зрителите от „Ергенът“, прави своя дебют на музикалната сцена с парче, което обещава да разтърси публиката.

Под артистичния псевдоним Ive Lina тя подготвя премиера на своя първи сингъл – динамично и провокативно парче, което символично казва „сбогом“ на лятото и посреща зимата с много енергия, емоция и хаос. Песента, озаглавена „Испанска китара“, е заявка за ново начало за Ивелина, която този път ще се представи пред публиката в различна светлина – не като риалити участник, а като артист. Но музикалният дебют идва и с една голяма мистерия. Кой е тайнственият мъж във видеото? В клипа към песента се появява тайнствен ухажор, за когото Ивелина засега предпочита да не разкрива самоличността му. Единствената подсказка, която дава, е повече от любопитна – мъжът е любимец на публиката от друг популярен риалити формат. Това, разбира се, веднага поражда въпроса: Кой е той? Дали става дума за ново екранно партньорство, добре пазена приятелска близост или между двамата има нещо повече и извън снимачната площадка? Ивелина оставя зрителите сами да сглобят пъзела, а отговорите се очаква да станат ясни по време на официалната премиера. „Испанска китара“ – нова глава за Ive Lina С дебютния си сингъл Ивелина Иванова, или Ive Lina, прави смела крачка към музиката. „Испанска китара“ носи настроение, контраст и усещане за преход – от горещите летни емоции към по-хладния сезон, но без да губи темперамента и страстта. А дали мистериозният мъж от видеото ще се окаже човекът, за когото всички предполагат? Това остава голямата загадка до премиерата.

Премиера

София, ул. „6-ти септември“ №4

25 септември 2026 г.

Начало: 20:00 часа Ивелина обещава музикална премиера, която няма да бъде просто представяне на песен, а вечер, изпълнена с изненади, емоции и отговори на въпросите, които вече започнаха да вълнуват публиката. А тайнственият ухажор? Ще трябва да изчакаме премиерата на „Испанска китара“, за да разберем.