Инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства в Китай продължава да се разраства

Китайската инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства (EV) продължи бързото си разрастване, като общият брой на съоръженията в страната се е увеличил с 54% на годишна база до 18,64 милиона бройки до края на октомври, според официални данни, публикувани в сряда.

Според Националната енергийна администрация, обществените съоръжения за зареждане на електрически превозни средства са били около 4,53 милиона бройки, което е увеличение с 39,5% на годишна база.

Частните съоръжения за зареждане се разширяват с още по-бързи темпове, като се увеличават с 59,4% до близо 14,11 милиона бройки, съобщи администрацията.

Силният растеж на инфраструктурата за зареждане е в съответствие с постоянното разширяване на пазара на нови енергийни превозни средства (NEV) в Китай. До края на 2027 г. Китай си поставя за цел да създаде национална мрежа от 28 милиона съоръжения за зареждане, като капацитетът на обществените съоръжения за зареждане надхвърля 300 милиона киловата – достатъчно, за да отговори на търсенето на повече от 80 милиона електромобила, както е посочено в правителствен план на 15 октомври.

Видео: https://youtu.be/TYpQG1TmLaU

Източник: CCTVPlus

