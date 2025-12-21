неделя, декември 21, 2025
Последни:
Общество

Индустрията за изкуствен интелект в Китай ще надхвърли 1,2 трилиона юана през 2025 г.

Редактор

Размерът на основната индустрия за изкуствен интелект в Китай се очаква да надхвърли 1,2 трилиона юана през 2025 г., сочат данни на изследователски институт към Министерството на промишлеността и информационните технологии.

Според анализа AI технологиите са достигнали повратна точка, като ускоряват прехода от чисто технологични иновации към реални производствени и икономически приложения. Бързо се развива и секторът на „въплътения интелект“ (embodied intelligence), който интегрира изкуствен интелект с роботика. Той вече е привлякъл над 40 милиарда юана финансиране и обхваща повече от 350 компании по цялата индустриална верига.

Паралелно с развитието на AI Китай планира да стартира търговски приложения на 6G технологии около 2030 г., като мащабното им внедряване се очаква до 2035 г.

Интересно от мрежата

Вижте още

Италия-Неапол. Великият тенор Фабио Армилиато в София!

Редактор

Ако чуеш той да ти каже: “Аз обичам независими жени!“ – Бягай !

Редактор

Близък план над първия „безшумен“ снайпер и щурмовите пушки на Русия

Редактор

Pin It on Pinterest