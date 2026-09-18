Индонезийското кафе привлече посетителите на Good Coffee Festival в София

Посолството на Индонезия, Noozkav и In the Flow представиха вкусовете и ароматите на индонезийското кафе пред българската публика

Индонезийското кафе се радваше на голям интерес по време на Good Coffee Festival в София, където посетителите имаха възможност да се запознаят с характерните вкусове и аромати на една от най-известните страни производители на кафе в света.

Специален щанд на Посолството на Индонезия, Noozkav и In the Flow представи различни предложения пред любителите на напитката и се превърна в част от оживената фестивална атмосфера.

Участието даде възможност на посетителите да открият повече за индонезийската кафе култура и разнообразието от вкусови характеристики, с които кафето от страната е познато.

От Посолството на Индонезия споделиха и кратки моменти от атмосферата на щанда и интереса на посетителите към представените продукти.