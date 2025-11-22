Индонезийските продукти привличат тълпи на изложението Food & Drink Expo 2025

Република Индонезия беше гордо представена на InterFood & Drink Expo 2025, което се проведе от 12 до 15 ноември.

Нашата делегация представи първокласна и разнообразна селекция от водещи индонезийски производители на храни:

• Javara Culture: Застъпвайки устойчивото снабдяване и местните продукти, те представиха Черен ориз Black Heritage, занаятчийски морски соли от Бали, специални подправки и веган ренданг с гъби.

• Garuda & Snack Line: Представихме изключително популярни солени закуски, включително класическия Пържен фъстък Garuda, както и разнообразни сладки вафлени рула и хрупкави крекери.

• Matoh: Представиха своята гурме гама от уникални смеси от подправки, като например богатата им паста за овкусяване Ренданг.

• Good Durian: Представяйки „Краля на плодовете“, предложихме мостри от първокласен замразен Дуриан и иновативни сладкарски изделия с вкус на дуриан.

• Finna: Представиха се с техните известни и силно търсени Скаридени крекери (Krupuk), основна индонезийска закуска.

• Noozkav: Демонстрирайки иновации в гурме снаксовете, те акцентираха върху своите специализирани Кафе продукти.

• Mayora & Indocafe: Представяйки популярни международни марки, предложихме любимите им Бонбони с вкус на кафе Kopiko и разтворимо кафе Indocafe 3-в-1.

Нашият щанд прие непрекъснат поток от посетители, нетърпеливи да изпитат автентичните вкусове на Индонезия. Забележителното търсене на мостри от представената селекция подчертава потенциала на нашите продукти на българския пазар.

Активно провеждаме срещи с лидери в индустрията, за да идентифицираме ключови купувачи и дистрибутори, които могат да си партнират с нас за налагането на тези изключителни индонезийски продукти на нови международни пазари.

