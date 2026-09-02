Индонезия е много повече от тропически плажове, вулкани и острови. Архипелагът е дом на едни от най-впечатляващите храмове в Югоизточна Азия – от величествения будистки Боробудур и грандиозния индуистки Прамбанан до храмовете на Бали, издигнати сред оризови полета, джунгли, езера и скали. Тези места не са просто архитектурни забележителности. Те са живи духовни пространства, в които историята, религията, природата и ежедневието продължават да съществуват заедно.

Когато се говори за Индонезия, първата асоциация често е Бали.

Но религиозното наследство на страната е много по-голямо.

На остров Ява се издигат огромни будистки и индуистки храмови комплекси, построени преди повече от хиляда години.

На Бали храмове се появяват почти навсякъде – край морето, в планините, до езера, сред оризови полета и дори в пещери.

Това разнообразие е отражение на историята на Индонезия.

Днес страната е религиозно многообразна, а будистки, индуистки и други традиции са оставили дълбок отпечатък върху културата и архитектурата ѝ.

UNESCO включва Боробудур и Прамбанан сред световното наследство на Индонезия, а културният ландшафт на Бали със системата subak е признат заради връзката между духовността, земеделието и природата.

Боробудур – храмът, който прилича на каменна планина

Ако трябва да изберете само един храм в Индонезия, който да посетите, Боробудур е един от най-силните кандидати.

Той се намира в Централна Ява и е построен през VIII–IX век по времето на династията Шайлендра.

UNESCO го определя като един от най-великите будистки монументи в света.

Но Боробудур не прилича на традиционния храм, който може би си представяте.

Той е огромна стъпаловидна структура, изградена като своеобразна свещена планина.

В основата има квадратни тераси.

По-нагоре те постепенно се превръщат в кръгли платформи.

А на върха се намира огромна централна ступа.

Храмът като път към просветлението

Архитектурата на Боробудур има дълбока символика.

UNESCO описва структурата като визуално представяне на будистката космология, разделена на три сфери – kamadhatu, rupadhatu и arupadhatu.

Посетителят постепенно се изкачва нагоре.

Преминава покрай стотици релефи.

След това достига кръглите тераси, където се намират 72 ажурни ступи, всяка от които съдържа статуя на Буда.

И накрая стига до върха.

Това прави посещението не просто разходка около древна сграда.

То е символично изкачване.

Боробудур при изгрев

Боробудур е особено впечатляващ рано сутрин.

Когато мъглата се движи над долината, силуетът на храма постепенно се появява.

Около него се виждат зелени хълмове и вулканични планини.

Това е един от онези моменти, в които архитектурата и природата изглеждат като едно цяло.

2. Прамбанан – храмовете на боговете

Ако Боробудур представя будистката традиция, Прамбанан показва величието на индуистката архитектура на Ява.

Комплексът е построен през IX–X век и е посветен преди всичко на Шива.

UNESCO го определя като най-големия храмов комплекс в Индонезия, посветен на Шива.

Централните храмове са посветени на:

Шива

Вишну

Брахма

До тях се намират храмове, свързани с техните божествени превозни средства.

Рамаяна върху камъка

Една от най-големите ценности на Прамбанан са релефите.

По стените са изобразени сцени от Рамаяна.

Така храмът се превръща в своеобразна каменна книга.

Историите са разказани чрез фигури, животни, богове и митологични сцени.

UNESCO посочва именно релефите с епизоди от Рамаяна като сред шедьоврите на каменната резба в комплекса.

Прамбанан и будистките храмове

Едно от най-интересните неща е, че храмовият комплекс не е само индуистки.

В близост се намира Sewu, един от най-големите будистки храмови комплекси в Индонезия.

UNESCO посочва, че целият комплекс включва над 500 храмови структури, представящи както индуистката, така и будистката традиция.

Това е впечатляващо доказателство за религиозното многообразие на древна Ява.

3. Мендут – малкият храм с огромно значение

Недалеч от Боробудур се намира Мендут.

Той е много по-малък от Боробудур, но е важна част от храмовия комплекс.

UNESCO разглежда Боробудур, Мендут и Павон като три свързани паметника, разположени по една ос.

Вътре в Мендут се намира голяма статуя на Буда, придружена от две бодхисатви.

Това е по-тихо място и често позволява по-спокойно преживяване от огромния Боробудур.

4. Павон – малък храм между два гиганта

Павон е още по-малък.

Но неговото значение идва от местоположението му и връзката с Боробудур и Мендут.

Трите храма образуват своеобразен духовен маршрут.

Затова, ако посетите Боробудур, не пропускайте възможността да разгледате и останалите два.

5. Храмовете на Бали – духовността е навсякъде

Бали е различен от Ява.

Тук индуистката религия е дълбоко вплетена в ежедневието.

Храмове има в градовете, селата, оризовите полета, планините и край морето.

Архитектурата е лесно разпознаваема.

Ще видите високи разделени порти, каменни скулптури, дворове, павилиони и богато украсени светилища.

Но балийският храм не трябва да се възприема просто като туристическа атракция.

Той е част от живота на местната общност.

6. Пура Улун Дану Бератан – храмът върху езерото

Един от най-фотогеничните храмове на Бали е Pura Ulun Danu Beratan.

Той се намира край езерото Бератан в планинската част на острова.

При висока влажност и мъгла храмовите кули изглеждат така, сякаш се носят над водата.

Около тях има планини и зелена растителност.

Това е една от онези гледки, които почти не се нуждаят от фотографска обработка.

Храм, свързан с водата

Храмът е свързан с почитането на божествените сили, свързани с водата и плодородието.

Тук се вижда нещо много характерно за Бали.

Религията и природата не са разделени.

Водата е свързана със земеделието.

Земеделието е свързано с общността.

А общността е свързана с храмовете. UNESCO описва балийската система subak като културен ландшафт, основан на философията Tri Hita Karana, която свързва духовния свят, човека и природата

7. Танах Лот – храмът, който стои върху скалите

Tanah Lot е един от най-известните храмове на Бали.

Той е разположен върху скална формация край морето.

При прилив храмът изглежда почти като остров.

При отлив между брега и скалата се появява пешеходен достъп.

Най-впечатляващ е около залез.

Слънцето пада зад океана, силуетът на храма потъмнява, а небето придобива оранжеви и розови оттенъци.

Защо Танах Лот е толкова специален?

Причината е комбинацията:

Храм – океан – скала – залез.

Но дори когато не е залез, мястото има силна атмосфера.

Шумът на вълните, морският въздух и храмовата архитектура създават усещане за отделен свят.

8. Пура Бесаких – храмът майка на Бали

Ако искате да разберете балийската религиозна архитектура, Pura Besakih е едно от най-важните места.

Той се намира по склоновете на планината Агунг, най-високият вулкан на Бали.

Комплексът всъщност се състои от множество храмове и светилища.

Заради значението си често е наричан „Mother Temple of Bali“.

Храмът и вулканът

Местоположението не е случайно.

В балийската космология планините имат свещено значение.

А планината Агунг заема особено място в духовната география на острова.

Когато облаците се разсеят и вулканът се появи зад храмовите порти, гледката е впечатляваща.

9. Пура Таман Аюн – храмът сред градините

Pura Taman Ayun е един от най-красивите храмови комплекси на Бали.

Той е заобиколен от вода и зелени площи.

Особено впечатляващи са многослойните покриви meru, които се издигат над храмовите павилиони.

UNESCO посочва Taman Ayun като важен елемент от културния ландшафт на Бали и го описва като най-големия и един от най-впечатляващите водни храмове на острова.

Водните храмове – защо водата е толкова важна?

Тук стигаме до една от най-интересните характеристики на балийската култура.

Водата не е само природен ресурс.

Тя има духовно значение.

Системата subak организира напояването на оризовите полета, но същевременно е свързана с храмове и религиозни ритуали.

UNESCO признава културния ландшафт на Бали именно заради тази връзка между духовността, земеделието и природата.

Това означава, че когато гледате балийските оризови тераси, всъщност виждате и част от религиозната система на острова.

10. Гоа Гаджа – пещерата на слона

Недалеч от Убуд се намира Goa Gajah, известна като Пещерата на слона.

Входът към пещерата е украсен с огромна каменна композиция.

Изображения на митични същества и растителни мотиви обграждат входа.

Вътре пространството е сравнително малко, но атмосферата е силна.

Около него има останки от древен религиозен комплекс, басейни и зелена растителност.

11. Улун Дану Тамблинган и храмовете сред джунглата

Ако искате по-малко туристическо преживяване, планинските райони на Бали предлагат много малки храмове, скрити сред гората.

Те са различни от известните места около Убуд и крайбрежието.

Тук няма огромни тълпи.

Има мъгла, дървета, езера и каменни светилища.

Това е Бали, който изглежда много по-див.

12. Пура Лемпуянг – прочутата „Порта към небето“

Pura Lempuyang е един от най-популярните храмове за фотография в Бали.

Причината е известната каменна порта, през която при подходящо време се вижда планината Агунг.

Кадърът изглежда почти нереално.

Но е важно да помните:

това е действащо свещено място, а не просто фотосет.

Посетителите трябва да уважават правилата, облеклото и ритуалите.

Как да се държите в индонезийски храм?

Това е особено важно.

Индонезийските храмове не са просто туристически обекти.

Много от тях продължават да бъдат места за поклонение.

Затова:

Обличайте се скромно

При много балийски храмове се изисква покриване на краката.

Често се използва sarong.

Не снимайте всичко

Ако има религиозна церемония, не се приближавайте без разрешение.

Не влизайте навсякъде

Някои части на храмовете са достъпни само за поклонници.

Следвайте местните правила

Ако на входа има указания за облекло, поведение или достъп, спазвайте ги.

Това не е просто въпрос на туристически етикет.

Това е уважение към хората, които използват тези места като част от ежедневния си духовен живот.

Цветята и даровете – малките неща имат голямо значение

Докато се разхождате из Бали, вероятно ще забележите малки кошнички с цветя, ориз и други дарове.

Те са известни като canang sari и са част от ежедневната балийска религиозна практика.

Можете да ги видите:

пред храмове,

пред домове,

по улиците,

пред магазини,

в дворове.

Това е един от най-красивите примери за това как духовността не е ограничена само до храмовете.

Тя присъства в ежедневието.

13. Храмовете на Ява – място, където религиите се срещат

Една от най-интересните характеристики на индонезийското наследство е взаимодействието между различни религиозни традиции.

Боробудур е будистки.

Прамбанан е индуистки.

А двата комплекса се намират сравнително близо един до друг.

UNESCO отбелязва, че Прамбананският комплекс е свидетелство за съжителството на индуистки и будистки традиции в ранна Ява.

Това е важно, защото ни показва, че историята на Индонезия не може да бъде разказана само чрез една религия.

14. Храмовете са и художествени галерии

Разглеждането на храмовете не трябва да се ограничава до снимка на фасадата.

Погледнете стените. Вижте малките фигури. Разгледайте животните.

Обърнете внимание на растителните орнаменти.

Потърсете сцените от митологията.

При Боробудур релефите покриват около 2520 квадратни метра, според UNESCO.

Това означава, че храмът може да бъде разглеждан като огромна каменна енциклопедия.

Индонезия – страна, в която храмовете са част от живота

Индонезийските храмове са много повече от красиви сгради.

Боробудур разказва за будистката космология чрез камък и архитектура.

Прамбанан превръща Рамаяна в огромна каменна история.

Бесаких свързва храмовете с планината Агунг.

Улун Дану показва връзката между религията и водата.

Таман Аюн демонстрира как духовността може да бъде свързана със земеделието и природата.

А Танах Лот показва как храмът може да се превърне в част от самия морски пейзаж.

Точно това прави Индонезия толкова интересна.

Тук не посещавате просто храм.

Вие влизате в свят, в който религията, природата, архитектурата, историята и ежедневието продължават да се преплитат.

И когато стоите пред древна ступа при изгрев или гледате балийски храм, обграден от мъгла и планини, разбирате защо тези места са много повече от туристически забележителности.

Те са живата памет на Индонезия.

Статия на Кристина Тенева

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