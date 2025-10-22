Индонезийски продукти, които да откриете на Interfood & Drinks
Индонезийски продукти, които да откриете на Interfood & Drinks, София, 12–15 ноември 2025 г.
Най-качествените и разнообразни хранителни продукти от Индонезия идват на изложението Interfood & Drinks в София. Премиум чипс от маниока, гурме пасти, ароматно кафе, хрупкави снаксове, вафлени рулца и уникални сладкиши с дуриан от водещи индонезийски производители като Javara Culture, Garuda Food, Matoh, Finna, Good Durian и Noozkav Coffee ще бъдат в София и очакват да бъдат открити от вас между 12 и 15 ноември 2025 г.
Discover Indonesian producst to at the Interfood and Drinks, Sofia, 12-15 November 2025
The Indonesian finest quality and diverse food products are coming to the Interfood and Drinks Expo in Sofia. Premium cassava chips, gourmet pastes, aromatic coffee, crunchy snacks, wafer rolls, and unique durian pastry from prominent Indonesian producers: Javara Culture, Garuda Food, Matoh, Finna, Good Durian, and Noozkav coffee will be ready in Sofia to be discovered by you on November 12-15, 2025.