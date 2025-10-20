Индонезия отвари вратите си за световната търговия с 40-тото издание на Trade Expo Indonesia

Министърът на търговията Буди Сантосо и координационният министър по въпросите на храните Зулкифли Хасан официално откриха Trade Expo Indonesia (TEI) ’25 в ICE BSD City.

Това ключово събитие потвърждава, че търговската политика на Индонезия е на „правилния път“, с доказан траен и положителен растеж във външната търговия.

Цифрите говорят сами за себе си: 1619 изложители и 8045 купувачи от 130 държави. TEI ’25 не е просто изложение – то е платформа за задълбочаване на индустриализацията и укрепване на ролята на Индонезия в глобалните вериги за доставки.

Посолството на Индонезия в София (KBRI Sofia) оказа подкрепа, като улесни участието на български предприемачи в събитието, включително представители на търговската верига Absolut Plus Ltd. и хотелския оператор La Boheme, които се интересуват специално от мебелни продукти от Индонезия.

