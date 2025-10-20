понеделник, октомври 20, 2025
Последни:
Общество

Индонезия отвари вратите си за световната търговия с 40-тото издание на Trade Expo Indonesia

Редактор

Министърът на търговията Буди Сантосо и координационният министър по въпросите на храните Зулкифли Хасан официално откриха Trade Expo Indonesia (TEI) ’25 в ICE BSD City.

Това ключово събитие потвърждава, че търговската политика на Индонезия е на „правилния път“, с доказан траен и положителен растеж във външната търговия.

Цифрите говорят сами за себе си: 1619 изложители и 8045 купувачи от 130 държави. TEI ’25 не е просто изложение – то е платформа за задълбочаване на индустриализацията и укрепване на ролята на Индонезия в глобалните вериги за доставки.

Посолството на Индонезия в София (KBRI Sofia) оказа подкрепа, като улесни участието на български предприемачи в събитието, включително представители на търговската верига Absolut Plus Ltd. и хотелския оператор La Boheme, които се интересуват специално от мебелни продукти от Индонезия.

Интересно от мрежата

Вижте още

Редактор

На Червения площад се състоя първата нощна репетиция за парада

Редактор

Тръмп: Зеленски може да провали преговорите за Украйна

Редактор

Pin It on Pinterest