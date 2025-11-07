Индонезия и България засилват културното сътрудничество

Екипът на посолството на Индонезия посети Пловдив, за да проучи възможности за съвместни събития в сферата на изкуството, културата и хотелиерството, както и да популяризира и повиши информираността за Индонезия в Пловдив.

По време на посещението се срещнахме с няколко ключови институции: Градската художествена галерия, Фондация „Пловдив 2019“ и хотел „Art Gallery 37“.

Срещите доведоха до обсъждания относно:

– Взаимно разбиране за съорганизиране на обща изложба по фотография и други събития, свързани с изящните изкуства, в една от локациите на Градската художествена галерия.

– Проучване на повече събития в съответствие с програмите за наследство на „Европейска столица на културата“ с Фондация „Пловдив 2019“, които могат да включат индонезийската култура.

– Сътрудничество в хотелиерството между Индонезия и България, включително начини за увеличаване на броя на квалифицираните индонезийски работници в сектора, които да работят в Пловдив, с хотел „Art Gallery 37“ и Пловдивския хотелиерски съюз (или Асоциация.

