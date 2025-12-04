Индийски AI Impact Summit

Индийският AI Impact Summit ще се проведе на 19-20 февруари 2026 г. в Ню Делхи.

През следващите два месеца ще бъдат организирани три основни инициативи за AI Impact Summit.

1. AI for ALL: Global Impact Challenge за идентифициране на водещи AI решения в различни сектори, превръщащи визията в реално въздействие.

2. AI by HER: Global Impact Challenge за насърчаване на мащабирането и приемането на AI решения, ръководени от жени, за постигане на социално въздействие.

3. YUVAi: Глобално предизвикателство за младежта, за да се покажат иновациите на младите хора (13-21 години), като същевременно се насърчава решаването на проблеми с помощта на изкуствен интелект за обществено благо.

Заявките за участие в горните събития са отворени. Заинтересованите участници могат да посетят: impact.indiaai.gov.in

