Има жени много красиви …
Те са и добре образовани …
Спортуват и имат добри навици …
Изкарват много пари …
Имат хубав дом и дрехи …
Имат и висока вибрация …
И Мъж няма …
Добре защо мъж няма а тази жена е направила всичко на теория ?
Защото … тази жена не може да общува правилно с мъжете! И всичко друго каето има се занулява! Тя става нула в очите на мъжа когато не знае правилата …
Ако се разпозна и искаш да научиш как да общуваш с мъжете така че да не бягат от тебе … можеш да запишеш своят час с мен
