Има жени много красиви …

Те са и добре образовани …

Спортуват и имат добри навици …

Изкарват много пари …

Имат хубав дом и дрехи …

Имат много женска енергия …

Имат и висока вибрация …

И Мъж няма …

Добре защо мъж няма а тази жена е направила всичко на теория ?

Защото … тази жена не може да общува правилно с мъжете! И всичко друго каето има се занулява! Тя става нула в очите на мъжа когато не знае правилата …

Ако се разпозна и искаш да научиш как да общуваш с мъжете така че да не бягат от тебе … можеш да запишеш своят час с мен

За Консултации – Десислава Илиева

