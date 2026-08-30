Илин Савов: Силната държава започва със силно взаимодействие между институциите

Според експерта по сигурността ефективната защита на обществения интерес изисква координация, доверие и споделена отговорност между институциите

„Силната държава започва със силно взаимодействие между институциите.“ Това заяви експертът по сигурността Илин Савов, поставяйки акцент върху необходимостта от по-добра координация между отделните структури в държавата.

Според него сигурността не трябва да бъде разглеждана като отговорност само на една институция или служба, а като резултат от общите действия на всички структури, ангажирани със защитата на обществото и държавния интерес.

Сигурността е споделена отговорност

„Сигурността не е функция на една структура, а резултат от координация, доверие и споделена отговорност“, подчертава Савов.

По думите му именно взаимодействието между институциите е сред основните условия за изграждането на устойчива държавна система, способна да реагира адекватно при различни предизвикателства.

Когато отделните структури обменят информация, координират действията си и работят в синхрон, възможностите за своевременно вземане на решения и защита на обществения интерес се увеличават.

„Когато институциите действат в синхрон, държавата е по-устойчива“

Илин Савов посочва, че доброто институционално взаимодействие има пряко отражение както върху скоростта на реакция, така и върху ефективността на предприетите действия.

„Когато институциите действат в синхрон, държавата е по-устойчива, решенията са по-бързи, а защитата на обществения интерес по-ефективна“, заявява той.

Посланието му поставя във фокуса координацията, доверието и споделената отговорност като ключови елементи на една работеща система за сигурност.