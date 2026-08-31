Илин Савов: Киберексперт без реален опит е огромен риск

Експертът по киберсигурност призовава хората да проверяват професионалния опит и биографиите на обучителите

Киберекспертите, които обучават служители, учители, ученици и родители как да реагират при реални заплахи в интернет, трябва да притежават не само теоретични знания и сертификати, но и практически опит. За това призова проф. Илин Савов, който предупреждава за опасна тенденция в областта на киберсигурността.

„Киберексперт без реален опит е огромен риск. Проверявайте биографиите на обучителите“, е посланието на Савов.

Според него познаването на професионалната терминология и притежаването на сертификати сами по себе си не са достатъчни, когато става въпрос за подготовка на хора за реакция при действителни киберзаплахи.

„В киберсигурността има една опасна подмяна – хора без реален практически и оперативен опит започват да обучават други – служители, учители, ученици, родители – как да реагират при реални киберзаплахи“, посочва той.

Практическият опит е ключов

По думите на Савов истинската експертиза се изгражда при непосредствен досег с реални случаи, механизмите на престъпността и начина, по който се извършват разследванията.

Той акцентира и върху необходимостта специалистът да познава последствията от допуснатите грешки при реални инциденти, а не единствено теоретичните модели за реакция.

Самият проф. Савов е представян като специалист с над 25 години професионален опит в МВР и службите за сигурност и като експерт в областта на киберсигурността, киберзащитата и противодействието на киберпрестъпленията. (Новини от БНБ)

В свои предишни публични изяви той многократно е поставял акцент върху превенцията и подготовката на хората. Савов провежда обучения по киберсигурност за ученици, учители и служители от публичния и частния сектор. (Новини от БНБ)

Посланието му към потребителите и организациите е да подхождат критично при избора на специалисти и обучители и да проверяват не само заявените квалификации, но и реалния им професионален и практически опит.