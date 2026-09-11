Илин Савов: Изкуственият интелект променя не само престъпността, но и начина, по който държавата трябва да я разпознава

Международна конференция на Академията на МВР постави във фокус изкуствения интелект в правоприлагането, киберпрестъпността и новите технологични заплахи

„Изкуственият интелект променя не само престъпността, а и начина, по който държавата трябва да я разпознава и пресича. Сигурността утре зависи от знанията, технологиите и подготовката, които изграждаме днес.“

Това заяви заместник-ректорът на Академията на МВР комисар проф. д-р Илин Савов, д.н., по време на втория ден от международната научна конференция на Академията.

Основен акцент в работната програма беше навлизането на изкуствения интелект в полицейската дейност и правоприлагането, както и начинът, по който новите технологии променят характера на престъпността и заплахите за сигурността.

В конференцията участват представители на академичната общност, европейски правоприлагащи структури и различни звена на Министерството на вътрешните работи.

Сред обсъжданите теми бяха киберпрестъпността и използването на AI в правоприлагането. Внимание беше отделено и на 3D-принтираните огнестрелни оръжия, както и на възможностите за 3D реконструкция на местопрестъпления чрез технологиите NeRF и Gaussian Splatting.

Участниците подчертаха, че новата дигитална среда поставя различни предизвикателства пред органите на реда и изисква както технологична готовност, така и специалисти с необходимите знания и подготовка.

Събитието е третата годишна международна научна конференция, организирана в рамките на проект № BG65ISPR001-3.001-0006 „Повишаване на капацитета на националната точка за контакт на CEPOL за Република България“, по който Академията на МВР е бенефициент.

Проектът се финансира по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2021–2027.