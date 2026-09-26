От оризовите полета и текстилните фабрики до туризма, чуждестранните инвестиции и новите технологии – как Камбоджа изгражда модерна икономика и се превръща във все по-важен играч в Югоизточна Азия.

Камбоджа често се свързва с храмовете на Ангкор, тропическия климат и бързо променящия се Пном Пен. Зад туристическия образ обаче стои икономика, която през последните десетилетия претърпя огромна трансформация.

От страна, дълго зависима от селското стопанство и международната помощ, Камбоджа постепенно се превърна в производствен и търговски център на Югоизточна Азия. Текстилът, обувките и пътническите стоки са сред най-важните ѝ експортни продукти, докато земеделието продължава да осигурява доходи на значителна част от населението. Туризмът също остава ключов сектор, а инвестициите в промишленост, инфраструктура и нови производствени дейности постепенно променят икономическия облик на страната.

През 2024 г. икономиката е нараснала с около 6%, а според актуалните данни на Световната банка БВП на Камбоджа е достигнал около 51,27 млрд. щатски долара през 2025 г., при ръст от приблизително 5,3%.

От бедна аграрна държава към развиваща се икономика

Историята на съвременната камбоджанска икономика е необичайна.

Страната претърпява тежки сътресения през втората половина на XX век, а продължителните конфликти оказват огромно влияние върху човешкия капитал, инфраструктурата и производството.

След стабилизирането на страната през 90-те години започва период на бърз икономически растеж.

Между 2010 и 2019 г. икономиката на Камбоджа расте средно със 7,6% годишно, според Азиатската банка за развитие. Пандемията прекъсва тази тенденция и през 2020 г. икономиката се свива с 3,6%, но след това започва възстановяване. Ръстът достига 6% през 2024 г.

Тази трансформация е особено впечатляваща, защото Камбоджа не разполага с огромни нефтени или газови залежи, които да движат икономиката ѝ.

Вместо това растежът се основава на:

производството;

износа;

земеделието;

туризма;

строителството;

чуждестранните инвестиции;

постепенното развитие на услугите.

Земеделието — традиционната основа на икономиката

Въпреки индустриализацията земеделието остава изключително важно за Камбоджа.

Оризът е неговият най-важен земеделски продукт. Огромни площи са покрити с оризища, особено в равнинните райони около езерото Tonlé Sap и басейна на Mekong.

В страната се отглеждат също:

маниока;

царевица;

каучук;

кашу;

плодове;

зеленчуци;

захарна тръстика.

Земеделието има значение не само за БВП, но и за доходите на домакинствата в селските райони.

Wikimedia Commons например разполага със свободно лицензирани фотографии на камбоджанското земеделие с оригинални файлове с размери над 5000 пиксела, включително снимки на фермери, оризови полета и процеса на отглеждане на ориз.

Но секторът е уязвим.

Сушите, наводненията, промените в климата и колебанията на международните цени могат бързо да променят доходите на фермерите. Затова едно от предизвикателствата пред страната е земеделието да стане по-продуктивно и по-малко зависимо от климатичните условия.

Оризът като икономически и културен символ

Оризът е повече от селскостопанска култура.

Той е част от ежедневното хранене и традиционния живот на Камбоджа.

За икономиката обаче все по-важно е страната да не изнася само суровина, а да увеличава добавената стойност чрез преработка, пакетиране и изграждане на по-добри търговски вериги.

През първата половина на 2025 г. земеделският износ се е увеличил с 14,1% на годишна база, като особено силни са били доставките на кашу и преработен ориз.

Това показва потенциала на сектора. Но също така показва защо Камбоджа се нуждае от модернизация — от напояване и съвременна техника до складове, преработващи предприятия и логис

Текстилът — двигателят на индустриализацията

Ако има сектор, който най-добре показва икономическата трансформация на Камбоджа, това е производството на облекло.

Страната се превърна във важен производител на:

дрехи;

обувки;

чанти;

пътнически стоки;

текстилни изделия.

Фабриките произвеждат за международни пазари, а поръчките са свързани с глобални марки и търговски вериги.

Този модел създаде огромен брой работни места и помогна на страната да се интегрира в световната икономика.

През 2025 г. износът на облекла е нараснал значително. Азиатската банка за развитие отчита 16,3% увеличение на износа на облекла, докато износът на други промишлени изделия — включително електрически компоненти, автомобилни гуми и велосипеди — е нараснал с 15,2%.

Това е важен сигнал.

Камбоджа постепенно се опитва да премине от икономика, базирана основно на евтина работна ръка, към икономика с по-разнообразно производство.

От дрехи към електроника, гуми и велосипеди

Един от най-интересните процеси през последните години е диверсификацията на индустрията.

В миналото, когато се говореше за камбоджански износ, почти автоматично се мислеше за дрехи и обувки.

Днес картината е по-разнообразна.

Произвеждат се:

електрически компоненти;

автомобилни гуми;

велосипеди;

мебели;

различни промишлени изделия.

Според АDB именно не-текстилното производство е сред областите с голям потенциал за бъдещия икономически растеж.

Това е важно, защото зависимостта от един или два сектора е риск.

Ако световното търсене на дрехи спадне, икономиката усеща удара.

Ако производството е по-разнообразно, страната може по-лесно да компенсира слабостта в един сектор с растеж в друг.

Търговията — Камбоджа като част от глобалните вериги

Камбоджанската икономика е силно зависима от международната търговия.

Това е естествено за държава с относително малък вътрешен пазар.

Произведените в страната дрехи, обувки, велосипеди и други стоки се продават на външни пазари, докато страната внася машини, горива, суровини, потребителски стоки и оборудване.

Съединените щати и Европейският съюз са сред важните пазари за камбоджанския износ.

ASEAN също има огромно значение.

Световната банка отбелязва, че през първото тримесечие на 2025 г. износът на облекла, пътнически стоки, обувки и велосипеди е нараснал с 11,6% на годишна база.

Това показва колко силно икономиката зависи от състоянието на международната търговия.

САЩ и Европа — ключови пазари

Камбоджа е особено зависима от търсенето на развитите пазари.

Американският пазар има огромно значение за текстилната индустрия, докато Европейският съюз също е важна дестинация за камбоджански стоки.

Тази зависимост има две страни.

От една страна, достъпът до големи пазари позволява на местните предприятия да произвеждат в голям мащаб.

От друга — промяна в тарифите, търговските правила или потребителското търсене може да се отрази на фабриките почти веднага.

Именно затова бъдещето на Камбоджа зависи не само от това колко произвежда, но и от това колко разнообразни са пазарите ѝ.

Китай — важен инвеститор и търговски партньор

Китай играе особена роля в камбоджанската икономика.

Китайски компании участват в инфраструктурни проекти, производството, строителството, недвижимите имоти и други сектори.

Китай е важен и като източник на инвестиции.

Това носи капитал, технологии и работни места, но същевременно създава и зависимост, която прави икономическите отношения с Китай стратегически важни.

За Камбоджа задачата е да използва чуждестранния капитал, като едновременно с това развива местните предприятия и човешкия капитал.

Туризмът — икономика, изградена около историята

Туризмът е друг огромен стълб на камбоджанската икономика.

Най-известната туристическа забележителност е комплексът Angkor, който привлича посетители от целия свят.

Но туристическата индустрия е много по-голяма.

Тя включва:

хотели;

ресторанти;

транспорт;

туристически агенции;

екскурзоводи;

магазини;

пазари;

културни атракции;

вътрешен транспорт;

авиация.

Преди пандемията туризмът е имал огромно значение за икономиката. Според ADB той е допринасял около 14% от БВП на Камбоджа.

След пандемията възстановяването е постепенно.

През първата половина на 2025 г. международните туристически пристигания са нараснали, но секторът остава чувствителен към геополитически и регионални фактори.

Пном Пен — градът, който показва новата Камбоджа

Столицата Пном Пен е икономическото сърце на страната.

Тук са концентрирани:

банки;

големи компании;

държавни институции;

търговски центрове;

строителни компании;

технологични фирми;

логистични услуги;

международни организации.

Градският пейзаж се променя бързо.

Нови високи сгради се появяват до традиционни квартали.

Търговски центрове и бизнес комплекси променят облика на столицата.

Това визуално развитие е своеобразен символ на икономическата трансформация на страната.

Строителството — сектор с огромен потенциал, но и проблеми

Строителството дълго време беше един от основните двигатели на камбоджанския растеж.

Хотели…Жилищни комплекси…Офиси…Търговски центрове…Инфраструктура.

Но секторът премина през труден период.

Слабостта на пазара на недвижими имоти и по-строгите кредитни условия ограничиха инвестициите.

Световната банка отбелязва, че през 2025 г. възстановяването на строителството остава изоставащо и производството в сектора е под предпандемичните нива.

Това е един от примерите за промяната в структурата на камбоджанската икономика.

Страната вече не може да разчита единствено на строителен бум.

Недвижимите имоти и рискът от прекомерна зависимост

През годините строителството и недвижимите имоти привличат огромни инвестиции.

Но бързото разрастване на този сектор създава рискове.

Когато търсенето спадне, незавършените проекти, свободните жилища и задлъжнялостта могат да окажат натиск върху икономиката.

Световната банка определя продължителния спад в имотния сектор и по-ограничения достъп до кредит като едни от основните фактори, които затрудняват вътрешните инвестиции.

Това е причината диверсификацията да бъде толкова важна за бъдещето.

Чуждестранните инвестиции

Чуждестранните инвестиции са един от основните инструменти, чрез които Камбоджа развива производството си.

Инвеститорите са привлечени от няколко фактора:

сравнително конкурентните разходи за производство;

младото население;

стратегическото местоположение;

достъпа до регионални пазари;

постепенно подобряващата се инфраструктура;

възможностите за интеграция в азиатските производствени вериги.

През 2025 г. одобрените инвестиции във фиксирани активи са нараснали с 45%, според ADB, което показва продължаващ интерес към производствения сектор.

Особено важно е какъв тип инвестиции ще привлича страната.

Едно е фабрика да използва евтина работна ръка за сглобяване.

Друго е да се появи производство с повече технологии, квалифицирани работници и местни доставчици.

Вторият модел носи много по-голяма дългосрочна стойност.

Голямото предизвикателство: да се произвежда повече, но и по-качествено

Камбоджа вече е доказала, че може да бъде конкурентоспособен производствен център.

Следващият въпрос е:

Може ли да премине към производство с по-висока добавена стойност?

Това означава:

по-добре обучени работници;

повече технологии;

по-сложни продукти;

по-висока производителност;

по-добра логистика;

местни компании, които да участват във веригите за доставки.

Световната банка определя икономическата диверсификация като ключова за устойчивия растеж на Камбоджа и препоръчва страната да се придвижва отвъд зависимостта от облекла и строителство към по-високостойностно производство и услуги.

Работната сила — едно от най-големите богатства на страната

Камбоджа има сравнително младо население.

Това е голямо предимство за индустрията.

Но младото население само по себе си не гарантира икономически успех.

Необходими са образование и професионални умения.

Ако фабриките започнат да произвеждат по-сложни продукти, ще са нужни:

инженери;

техници;

програмисти;

специалисти по качество;

логистици;

мениджъри;

квалифицирани оператори.

Точно затова инвестициите в образование и човешки капитал са сред най-важните условия за следващия етап от развитието на Камбоджа.

Инфраструктурата — невидимият двигател на търговията

Икономиката не може да расте без добра инфраструктура.

За производителите е важно:

фабриката да има електричество; пътищата да са добри; пристанищата да работят ефективно; товарите да преминават бързо през границата; интернетът да е надежден.

Затова Камбоджа инвестира в пътища, мостове, пристанища, летища и логистика.

Географското положение на страната е интересно.

Тя се намира между по-големите икономики на континентална Югоизточна Азия и има достъп до важни регионални пазари.

Ако инфраструктурата продължи да се подобрява, това може да превърне Камбоджа в още по-важна част от регионалните вериги за доставки.

Дигиталната икономика — следващата граница

Камбоджа не може да остане само фабрика за дрехи.

Технологиите постепенно започват да променят финансовите услуги, търговията и бизнеса.

Мобилните плащания, електронната търговия и дигиталните услуги създават нови възможности.

ADB посочва дигиталната трансформация като една от ключовите политики за дългосрочната диверсификация на икономиката.

Това е особено важно за малките предприятия.

Една малка компания вече може да достига до клиенти извън своя град чрез интернет.

Занаятчийски производител може да продава онлайн.

Ресторант може да приема дигитални поръчки.

Финансовите услуги могат да достигат до хора, които преди са били извън традиционната банкова система.

Какви са основните рискове пред икономиката?

Въпреки впечатляващия растеж Камбоджа не е защитена от външни сътресения.

Основните рискове включват:

1. Зависимост от износа

Ако търсенето на камбоджански стоки спадне, фабриките и работните места могат да бъдат засегнати.

2. Търговски политики

Промените в митата и правилата на големите пазари могат да окажат силно влияние върху производството.

3. Недвижими имоти

Слабостта на имотния сектор може да ограничава инвестициите и кредита.

4. Климат

Земеделието е чувствително към суши, наводнения и променящи се метеорологични условия.

5. Недостатъчна квалификация

Ако образованието не успее да се адаптира към нуждите на индустрията, преходът към по-сложно производство ще бъде труден.

6. Геополитика

Като малка отворена икономика Камбоджа е чувствителна към отношенията между големите икономически сили и регионалните партньори.

Какво показват последните прогнози?

Към 2026 г. картината е по-умерена от оптимистичните прогнози от началото на 2025 г.

През април 2025 г. ADB прогнозираше ръст от 6,1% за 2025 г., но впоследствие прогнозата беше понижена заради външни рискове и напрежението по границата с Тайланд.

През април 2026 г. ADB прогнозира 4,5% растеж на камбоджанската икономика през 2026 г. при сценарий на постепенно стабилизиране на глобалните стокови пазари. За 2027 г. прогнозата е 5%.

В същото време производството остава основният двигател.

ADB очаква промишленото производство да нарасне с 7,3% през 2026 г., подкрепено от поръчките за облекла и разширяването на производството на електрически компоненти, гуми и мебели.

Това е важен знак.

Камбоджа може да забавя темпа си на растеж, без непременно да губи посоката си.

Икономика между традицията и модерността

Може би най-интересната характеристика на Камбоджа е контрастът.

В един край на страната фермер обработва оризово поле с традиционни методи.

В другия край на Пном Пен се издига модерна офис сграда.

В провинцията семейство разчита на земеделието.

В индустриалната зона хиляди работници произвеждат стоки за американски и европейския пазар.

Този контраст не е знак, че страната е „между два свята“.

Той е самата същност на нейното развитие.

Камбоджа се опитва да модернизира икономиката си, без напълно да изоставя традиционните си отрасли.

Какво е бъдещето на камбоджанската икономика?

Най-вероятно Камбоджа ще продължи да се движи към по-разнообразен икономически модел.

Текстилът ще остане важен.

Земеделието ще продължи да има огромно значение за селските райони.

Туризмът ще остане един от най-силните източници на приходи.

Но все по-голямо значение ще имат:

електрониката;

автомобилните компоненти;

мебелите;

хранителната промишленост;

логистиката;

дигиталните услуги;

финансовите технологии;

по-високостойностното производство.

Истинският успех ще зависи от това дали Камбоджа ще успее да превърне ниските производствени разходи в по-висока производителност и по-добре платени работни места.

Камбоджа — икономика в процес на преоткриване

Икономическата история на Камбоджа през последните десетилетия е история на огромна промяна.

От аграрна икономика страната се превърна в значим производител на дрехи и обувки.

От изолирана държава се превърна в част от глобалните търговски вериги.

От икономика, силно зависима от традиционното земеделие, постепенно се движи към производство, услуги и технологии.

Но следващият етап ще бъде по-труден.

Лесният растеж, основан на евтина работна ръка, големи строителни проекти и бързо разрастващ се туризъм, има своите ограничения.

Истинското предизвикателство пред Камбоджа е да създаде икономика, която произвежда не просто повече, а по-сложни продукти, повече знания и по-висока добавена стойност.

Ако успее да постигне това, страната може да се превърне в един от интересните примери за икономическа трансформация в Югоизточна Азия.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pixabey, Pixels