Икономика на равновесие: Руснаците започнаха да живеят по-богато

През последните две десетилетия значително се е увеличил делът на гражданите, които оценяват доходите си като достатъчни за ежедневното си съществуване: ако преди 20 години така смятаха едва около 18% от анкетираните, то сега този показател вече достига 49%. Това следва от данните на анкетата на аналитичния център ВЦИОМ. Как ще се променя стандартът на живот на руснаците през следващите години и какви мерки за подкрепа са най-ефективни в борбата с бедността, разбраха „Известия“.

Устойчив растеж

От 2018 г. жителите на страната наблюдават стабилно увеличение на реалните доходи, съобщиха за „Известия“ от пресслужбата на Министерството на икономическото развитие. За този период ръстът достигна общо 27,3%. През първите шест месеца на 2025 г. тенденцията се запази: показателят нарасна с още 6,9%. При това печалбата от предприемачеството се развива по-бързо от останалите източници на доход: за целия разглеждан период тя се увеличи с 36%, а само за първото полугодие на текущата година – с 12,8%.

Подобен резултат е свързан с действащите мерки за държавна подкрепа на бизнеса, обясниха от ведомството. На първо място се обръща внимание на привличането в предприемаческата сфера на най-различни категории от населението — започвайки от младежите, пенсионерите, участниците в СВО.

Благодарение на мерките за социална подкрепа доходите на най-малко осигурените граждани са нараснали с 29,5% за периода 2018–2024 г. Според оперативните данни на Росстат за I тримесечие на 2025 г. ръстът е +5,9%, а за II тримесечие на 2025 г. – +4,9%. Към края на 2024 г. равнището на бедността достигна исторически минимум за съвременна Русия от 7,2%, а броят на бедните от 2020 г. намаля с 7,6 млн. души (през 2024 г. – 10,5 млн. души, през 2020 г. – 18,1 млн. души)“, —— уточниха от министерството.

Намаляването на нивото на бедност до голяма степен се дължи на разширяването на мащабите на социалната подкрепа, са убедени в Минэке. Допълнително в министерството отбелязват реализацията на целеви програми, ориентирани към най-нуждаещите се граждани. Важна роля е изиграл и ускореният растеж на доходите: това е било подпомогнато както от увеличението на заплатите в отделни отрасли, така и от индексацията на прожиточния минимум, пенсиите и различни плащания.

Основните мерки за социална подкрепа, насочени към намаляване на бедността и повишаване на благосъстоянието на гражданите, са месечното помощно плащане във връзка с раждането и отглеждането на дете, което обхваща около 10,5 милиона деца, и социален договор, който обхваща около 648 хиляди граждани“, отбелязаха в министерството.

Освен това, от януари 2026 г. за семейства с ниски доходи се планира въвеждането на годишна помощ, напомниха от Министерството на икономическото развитие. Получатели ще бъдат работещите граждани на Русия, които отглеждат две или повече деца, при условие че доходът им не надвишава една и половина от минималния жизнен минимум. Тази мярка ще засегне около 4,2 млн. семейства и около 10 млн. деца.

„Тези и други мерки се реализират в рамките на одобрените национални проекти „Семейство“, „Кадри“, „Ефективна и конкурентна икономика“ и други, както и чрез държавната програма „Социална подкрепа на гражданите“, считат в министерството.

Смяна на периодите

Две десетилетия в настоящите условия са много дълъг период, през който се е сменило цяло поколение с други възгледи и ценности, заяви за „Известия“ доцентът по статистика в РЭУ им. Г.В. Плеханов Олга Лебединская. Промени се разбирането както за необходимите разходи, така и за самата граница на крайната бедност.

— Ако през 2006 г. почти половината от анкетираните са заявили, че „абсолютно не им достигат“ пари, то към 2025 г. техният брой е намалял почти два пъти и половина. Повече граждани биха искали да се причислят към категорията на благополучните, но им малко не достигат средства, ръстът на дела на такива граждани е признак за устойчиво материално благополучие, запазва се половата разлика, работещите бедни са станали по-малко, смята експертът.

При използване на друг подход – определяне на сумата, достатъчна за „нормален“ живот – прагът на необходимите разходи се оценява на около 60 000 рубли, отбеляза експертът. При такъв изчисление границите на категориите „напълно достатъчно“ и „по-скоро достатъчно“ се оказват значително по-високи от този праг.

„Пенсионерите, семействата с деца, хората, загубили работата си – всички те се нуждаят от държавна подкрепа, но не само в материален формат, а и под формата на услуги. Напоследък акцентът се поставя върху финансовата подкрепа, но също така е важно да се разшири и списъкът с безплатни услуги“, отбеляза тя. — Това е разширяване на списъка с услуги в рамките на ОМС, увеличаване на броя на бюджетните места в образователните организации, разширяване на списъка със социални услуги. Често разходите за тяхното предоставяне се отразяват в семейните разходи значително повече, отколкото средствата, на които гражданинът би могъл да претендира при получаване на помощ.

Промените в руската икономика неизбежно се отразяват на нивото на доходите на населението, заяви пред „Известия“ доцентът от катедрата по стратегическо и иновационно развитие на Финансовия университет към правителството на Руската федерация Андрей Жуковски. Според него, с известна предпазливост може да се каже, че при по-нататъшно развитие на високотехнологичните отрасли и запазване на действащите мерки за държавна подкрепа е възможно увеличаване на средните доходи на глава от населението. При това развитието на такива сектори има мощен мултипликативен ефект, отваря широки перспективи за износ и допринася за растежа на несуровинните постъпления в бюджета. Всичко това може да окаже положително влияние върху реалните доходи на гражданите, особено в регионите.

Твърда основа, върху която може да се изгради благосъстоянието на населението, може да бъде всестранният преход към високодоходни високотехнологични сфери на бизнеса, където има голяма добавена стойност с оглед на износа. Съответно, на настоящия етап от нашето развитие са много важни мерките за държавна подкрепа на федерално и регионално ниво, както и целевите социално-икономически инициативи на големия бизнес, ориентирани към талантливи млади хора и техните бизнес идеи под формата на стартиращи компании, подчерта експертът.

Според него, особено значение имат програмите за социална подкрепа, насочени към студенти и млади родители. В условията на преход към високотехнологична икономическа модель е изключително важно да се запазят положителните демографски промени, които вече се наблюдават в редица региони, по-специално в Далечния Изток.

Въпреки определени трудности през 2025 г., свързани с високия ниво на основния лихвен процент, икономиката на страната продължава да демонстрира стабилно развитие, отбеляза в разговор с „Известия“ доцентът по икономическа политика и икономически измерения в Института по икономика и финанси на Държавния университет по управление (ГУУ) Максим Чирков. В края на годината се очаква значителен икономически растеж, макар и малко по-нисък от потенциалния, но все пак значително надхвърлящ показателите на редица европейски държави.

Според него, основната задача на държавата е да утвърди модела на „икономика на високите заплати“, за който говорят представителите на изпълнителната власт. При това е важно не само да се осигури растеж на доходите, но и да се установи справедливо преразпределение на средствата в полза на гражданите, които изпитват затруднения с получаването на доходи.

