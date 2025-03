Ифтар – време за размисъл, благодарност и духовно обновление.

Благовещение, голям християнски празник отбелязван на 25-ти март. Евангелско събитие, при което Богородица научава, че ще бъде майка на Исус.

Точно на този ден извънредният и пълномощният посланик на Обединените Арабски Емирства Абдулрахман Ахмед Ал Джабер даде ифтар, заради свещеният месец при мюсюлманите.

Посланикът събра заедно хора от различни етноси, религии, култури и изпълни завета на своите предци , а именно толерантно и мирно съжителство между народите.

Негово превъзходителство се обърна към присъстващи като сподели: „ Толерантността и мирното съжителство са дълбоко вкоренени ценности в емирското общество и представляват основен стълб на правителствените политики, насочени към насърчаване на междурелигиозния диалог и изграждане на приобщаваща култура, която зачита многообразието и различията.“ Той продължи: „ОАЕ е дом на повече от 200 националности, които живеят заедно въпреки разнообразните си религии и култури в уважение, привързаност и хармония. Това се постига чрез връзката на толерантността, която е неразделна част от националната идентичност, която постига устойчивост, осветява пътя към развитие и растеж и укрепва сплотеността и солидарността на обществото.“

В дух на съпричастност, разбиране и толерантност Негово превъзходителство посланик Ал Джабер събра на една маса представителите на основните религиозни общности – мюсюлмани, християни и евреи в България. Това за поред път доказа, че преди всичко сме човешки същества, които дълбоко в себе си приличаме.

Представителя на Българската Православна църква се обърна към присъстващите и сподели: „Православният български народ е познат на света с много и различни добродетели, но онази от тях която винаги е била оценявана най-високо е неговата толерантност към неговите съседи, към вярата, убежденията и традициите на онези, с които по Божията воля живеем заедно в съгласие, разбирателство и взаимопомощ“

Заместник главният мюфтия господин Мурат Пингов като че ли продължи казаното от представителя на правословната църкава: „ Ифтара е за всички. На една маса сядат мюсюлмани и не мюсюлмани, бедни и богати, работници и работодатели, политици и обикновени граждани. Естествен израз на уважение към всички хора.“

„Вярвам, че днес нашите народи, нашите култури и традиции имат важна задача да погледнат обратно към нашите предци заедно. Да видим всички неща, които ни обединяват, всички неща, които ни помагат да общуваме, да празнуваме и тъгуваме заедно и да се преклоним пред тях“, това каза господин Максим Делчев, председател на Централния израилтянски духовен съвет в България.

Слушайки представителите на религиозните общности разбираш едно, че всички искат и се опитват има мир, справедливост, съпричастност и толерантност между народите. И това някак си дава надежда, че негативните неща, които се случват в различни точки на света може да бъдат решени.

Към изказванията на религиозните представители се присъедини и представителя на официалната власт, заместник-министър на външните работи госпожа Мария Ангелиева. Тя сподели: „Тази вечер сме заедно представители на различни култури и традиции, обединени от духа на взаимното уважение, на споделени морални ценности и приятелство.

Гости на ифтара бяха представители на държавните институции, представители на религиозните общности, посланици и дипломати, общественици.

Негово превъзходителство посланик Ал Джабер успя чрез присъстващите на ифтара да обедини две вярвания и два празника – Благовещение и Рамадан. Благата вест за идването на спасителя за християните и обръщането към Бога и духовното израстване за мюсюлманите. Това е голямо доказателство, че е възможно да живеем в толерантност и мирно съжителство.

Ramadan Kareem

Iftar – a time for reflection, gratitude and spiritual renewal.

Annunciation, a major Christian feast celebrated on March 25. An evangelical event in which the Virgin Mary learns that she will be the mother of Jesus.

It was on this day that the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Arab Emirates, Abdulrahman Ahmed Al Jaber, gave iftar due to the holy month among Muslims.

The Ambassador brought together people of different ethnicities, religions, cultures and fulfilled the covenant of his ancestors , namely tolerant and peaceful coexistence between people .

His Excellency addressed the audience, saying, „Tolerance and peaceful coexistence are deep-rooted values in the Emirati society and constitute a fundamental pillar of government policies aimed at promoting interfaith dialogue and building an inclusive culture,

He continued, „The UAE is home to more than 200 nationalities who live together despite their diverse religions and cultures in respect, affection and harmony. This is achieved through the bond of tolerance, which is an integral part of national identity that achieves sustainability, lights the path to development and growth, and strengthens the cohesion and solidarity of society.“

In a spirit of empathy, understanding and tolerance, His Excellency Ambassador Al Jaber brought together at one table the representatives of the main religious communities – Muslims, Christians and Jews in Bulgaria. This proved once again that we are first and foremost human beings who are deep down similar.

The representative of the Bulgarian Orthodox Church addressed the attendees and said, „The Orthodox Bulgarian people are known to the world for many different virtues, but the one that has always been appreciated the most is their tolerance towards their neighbours, towards the faith, beliefs and traditions of those with whom, by God’s will, we live together in harmony, understanding and mutual help.“

The Deputy Chief Mufti, Mr. Murat Pingov, seemed to continue what the representative of the Orthodox Church had said, „Iftar is for everyone. Muslims and non-Muslims, rich and poor, workers and employers, politicians and ordinary citizens sit at the same table. A natural expression of respect for all people.“

„I believe that today our people, our cultures and our traditions have an important task to look back to our ancestors together. To see all the things that unite us, all the things that help us to communicate, to celebrate and mourn together and to bow before them,“ said Mr. Maxim Delchev, Chairman of the Central Israelite Spiritual Council in Bulgaria.

Listening to the representatives of the religious communities you understand one thing, that everyone wants and tries to have peace, justice, empathy and tolerance between the people. And that somehow gives hope that the negative things that are happening in different parts of the world can be resolved.

The speeches of the religious representatives were joined by the representative of the official authority, Deputy Minister of Foreign Affairs Mrs. Maria Angelieva. She said, „Tonight we are together as representatives of different cultures and traditions, united by the spirit of mutual respect, shared moral values and friendship.“

Guests of the Iftar were representatives of state institutions, representatives of religious communities, ambassadors and diplomats, public figures.

His Excellency Ambassador Al Jaber succeeded through the attendees of the Iftar to unite two beliefs and two holidays – Annunciation and Ramadan. The good news of the coming of the savior for Christians and the conversion to God and spiritual growth for Muslims. This is a great proof that it is possible to live in tolerance and peaceful coexistence.

Ramadan Kareem

