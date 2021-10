I-ва Международна младежка изложба за дигитално изкуство – Покана за участие

П О К А Н А

Технологическият университет в гр. Тайнан, Тайван, организира “I-ва Международна младежка изложба за дигитално изкуство” на тема: Дом и прозорец

Убедени, че комуникацията между младите хора не може да бъде спряна от Covid, организаторите на събитието разчитат на вашето участие да споделите – как виждате вашия град през прозореца на дома ви в ситуация на изолация, дали пред вас се „отвориха“ и други „прозорци“, какво виждате през тях? Споделете го с другите.

Категории:

1. CG

2. Animation

3. Digital media arts

4. Experimental film

Изискване за представяне на творбите:

Графични – A2 size (420×594mm), JPEG format, and 5MB or less.

Видео/филм – Full HD size (1920 x 1080 pixels) 29.97fps, NTSC, pixel aspect ratio (1.0:1)・MOV, MP4 format, please submit data within 500MB.

Желаещите да се включат могат да подготвят и изпратят своите предложения до 10 ноември 2021 г. на доц. д-р Красимир Андонов (kr.andonov@gmail.com).

Международната изложба на селектираните творби ще се открие на 8 декември 2021 в гр. Тайнан, Тайван, през април 2022 тя ще бъде представена и в Япония.

Поканата е към всички студенти в НАТФИЗ. Включете се!