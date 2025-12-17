„Храмът в богатството на гората“ част от ЮНЕСКО

Скрит в спокойната провинция Кампонг Том, Самбор Прей Кук се намира само на 30 км от столицата на провинцията – на 176 км източно от Ангкор и на 206 км северно от Пном Пен.

Археологическият обект Самбор Прей Кук, „храмът в богатството на гората“ на кхмерски език, е идентифициран като Ишанапура, столицата на империята Ченла, процъфтявала в края на VI и началото на VII век сл. Хр.

Имотът се състои от повече от сто храма, десет от които са осмоъгълни, уникални образци от своя жанр в Югоизточна Азия. Декорираните пясъчникови елементи в обекта са характерни за декоративния идиом преди Ангкор, известен като стил Самбор Прей Кук.

Някои от тези елементи, включително трегери, фронтони и колонади, са истински шедьоври. Изкуството и архитектурата, развити тук, стават модели за други части на региона и полагат основите на уникалния кхмерски стил от периода на Ангкор. През 2017 г. Sambor Prei Kuk е обявен от ЮНЕСКО за обект на световното наследство.

