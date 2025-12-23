Хонконг е на първо място в света по финансиране на пазара за първични публични предлагания през 2025 г.

Хонконг е класиран като най-високата позиция за първични публични предлагания (IPO) в света през 2025 г., с рекордни средни дневни обеми на търговия и нива на набиране на средства, които рязко се повишиха спрямо година по-рано, обяви в понеделник Хонконгската борса и клирингова компания (HKEX).

Към 19 декември IPO-тата на HKEX са набрали общо 274,6 милиарда хонконгски долара (около 35,29 милиарда щатски долара) от 106 нови листвания, като четири компании са сред 10-те най-големи IPO-та в света за 2025 г. Компаниите, листвани на HKEX, са набрали 66 милиарда щатски долара при последващи предлагания, което подчертава жизнеността и дълбочината на капиталовите пазари в Хонконг, съобщи HKEX.

Данните показват, че на паричния пазар средният дневен оборот през първите 11 месеца на 2025 г. е достигнал 230,7 милиарда хонконгски долара, което е увеличение с 43% на годишна база.

През 2025 г. глобалният капитал се завърна в Хонконг, воден от „момента DeepSeek“, иновативните технологични инициативи и мащабните пазарни реформи. От прилагането на Глава 18А и 18В от Правилата за листване на борсата, 88 биотехнологични и специализирани технологични компании са листнати на Хонконгската борса, което отразява силния инвеститорски интерес към авангардни сектори, съобщи Хонконгската борса.

