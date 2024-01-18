Хипнотичното осветление на Московското метро през годините

Дори всяко осветително тяло в столичното метро е произведение на изкуството с ясно обмислен дизайн, който се различава от станция до станция.

Нека разгледаме осветлението в метрото през погледа на Александра Слон.

Московското метро е истински подземен музей и неизчерпаем източник на вдъхновение за креативните хора. Съвременната художничка Александра Слон е направила цял фотопроект, посветен на осветлението в метрото и как то влияе на възприемането на архитектурата. В нейните снимки светлинните елементи са сложени в причудливи геометрични композиции.

Александра е разделила творбите си на няколко раздела – по тях може да се проследи хронологията на строителството на станциите и как се е променяло светлинното решение на тях.

1930-те години

Станция „Красние ворота“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Станция „Кропоткинская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Соколники“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Соколники“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Военните години

„Автозаводская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Новокузнецкая“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Павелецкая“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Сталински ампир

„Арбатская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Киевская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Комсомолская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Курская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Таганская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Подземни хрушчовки

„ВДНХ“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Краснопресненская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Октябърская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Прорив в епохата на застой

„Бабушкинская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Пушкинская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Чертановская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Горбачовски минимализъм

„Орехово“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Пражкая“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Трубная“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Лужковски дворци

„Мариина рошча“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Строгино“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Трубная“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Чкаловская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Записи от съвременността

„Воронцовская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Мичурински проспект“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Пихтино“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Рижкая“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

„Терехово“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва

Фотоизложбата „Архитектура на светлината“, организирана от Москомархитектура, може да се види на Тверския булевард в Москва до 10 декември – изложбата е на открито и достъпът до нея е свободен.

източник: RUSSIA BEYOND

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