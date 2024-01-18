Хипнотичното осветление на Московското метро през годините
Дори всяко осветително тяло в столичното метро е произведение на изкуството с ясно обмислен дизайн, който се различава от станция до станция.
Нека разгледаме осветлението в метрото през погледа на Александра Слон.
Московското метро е истински подземен музей и неизчерпаем източник на вдъхновение за креативните хора. Съвременната художничка Александра Слон е направила цял фотопроект, посветен на осветлението в метрото и как то влияе на възприемането на архитектурата. В нейните снимки светлинните елементи са сложени в причудливи геометрични композиции.
Александра е разделила творбите си на няколко раздела – по тях може да се проследи хронологията на строителството на станциите и как се е променяло светлинното решение на тях.
- 1930-те години
Станция „Красние ворота“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
Станция „Кропоткинская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Соколники“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Соколники“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
- Военните години
„Автозаводская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Новокузнецкая“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Павелецкая“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
- Сталински ампир
„Арбатская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Киевская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Комсомолская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Курская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Таганская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
- Подземни хрушчовки
„ВДНХ“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Краснопресненская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Октябърская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
- Прорив в епохата на застой
„Бабушкинская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Пушкинская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Чертановская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
- Горбачовски минимализъм
„Орехово“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Пражкая“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Трубная“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
- Лужковски дворци
„Мариина рошча“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Строгино“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Трубная“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Чкаловская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
- Записи от съвременността
„Воронцовская“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Мичурински проспект“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Пихтино“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Рижкая“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
„Терехово“Александра Слон/Комитет по архитектура и градоустройство на Москва
Фотоизложбата „Архитектура на светлината“, организирана от Москомархитектура, може да се види на Тверския булевард в Москва до 10 декември – изложбата е на открито и достъпът до нея е свободен.
източник: RUSSIA BEYOND