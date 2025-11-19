Хамас отхвърли резолюцията на ООН за следвоенните споразумения за Газа

Хамас отхвърли резолюцията за следвоенните договорености в Газа, приета от Съвета за сигурност на ООН в понеделник, изготвена от САЩ.

В изявление, публикувано в профила му в социалните медии във вторник, Хамас заяви, че той и други палестински фракции и въоръжени групировки ще продължат да отстояват правото на палестинския народ на съпротива и самозащита.

В изявлението се подчертава, че всяко предложено разполагане на международни сили в Газа, съгласно настоящата рамка, би се равнявало на форма на попечителство или наложена администрация, като по този начин би ограничило правата на палестинския народ на самоопределение и автономия.

В изявлението се предупреждава, че ако такива международни сили функционират като механизъм за сигурност, координиращ действията си с израелските власти, те биха се превърнали в нов инструмент за агресия срещу палестинския народ и продължаване на усилията за неговото унищожаване.

Изготвената от САЩ резолюция 2803 одобрява 20-точковия всеобхватен план за Газа, обявен от президента на САЩ Доналд Тръмп през септември. Той спечели подкрепата на 13 членове на съвета по време на заседание на Съвета за сигурност относно ситуацията в Близкия изток, включително палестинския въпрос.

Русия, която представи конкурентен проект за резолюция, се въздържа, както и Китай.

