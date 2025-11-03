Халед бин Мохамед бин Зайед се среща с глобални лидери в областта на енергетиката, изкуствения интелект и устойчивото развитие

Негово Височество шейх Халед бин Мохамед бин Заид Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби и председател на Изпълнителния съвет на Абу Даби, се срещна с глобални лидери в областта на енергетиката, изкуствения интелект (AI), съвременните технологии, устойчивото развитие и инвестициите по време на ENACT Majlis, проведено в Енергийния център на Абу Даби под мотото „Енергия и AI: разширяване на глобалния растеж“.

Негово Височество приветства лидерите в сектора, потвърждавайки ангажимента на ОАЕ и Абу Даби да засилят сътрудничеството и партньорството за използване на иновативни решения, които стимулират икономическия растеж, насърчават устойчивото развитие и служат на общите глобални интереси за по-голямото благо на всички.

Тазгодишното издание на ENACT Majlis събира лидери, лица, вземащи решения, и експерти от правителствени структури, глобални компании и водещи академични институции, за да проучи практични решения, които ще помогнат за разширяване на ползите от бързия растеж в глобалните сектори на енергетиката, технологиите и изкуствения интелект.

Тазгодишното издание на ENACT Majlis се провежда преди Международното изложение и конференция за нефт в Абу Даби (ADIPEC) 2025.

