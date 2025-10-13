Група „ЖЕСТИМ“ празнува 30 години на сцената

Юбилейно турне „Когато ръцете говорят“

Тридесет години на сцената, тридесет години изкуство, емоция и вдъхновение – група „ЖЕСТИМ“ отбелязва своя голям юбилей с музикално турне под надслов „Когато ръцете говорят“.

Турнето започва на 13 октомври в Нова Загора и ще продължи през Бургас (14 октомври), Пловдив (15 октомври) и Благоевград (28 октомври).

Финалът ще се състои в София пред месец ноември.

Публиката ще има възможност да преживее един различен спектакъл – музика, която се „пее“ чрез българския жестов език и се усеща с душата.

За група „Жестим“

„Далеч, назад в годините, тези деца със слухови проблеми, ученици на СОУ „Деньо Денев“ – София, показаха на обществото, че за таланта прегради няма, независимо от липсата на някои сетива“, споделя Мария Атанасова – преподавател и вдъхновител, която превръща мечтата на своите ученици в сцена, на която жестовете говорят, а музиката се вижда. Така започва историята на група „Жестим“ – създадена през 1994 г.

С времето групата се превръща в символ на артистичност, толерантност и сила на духа. Те получават Диплом за принос в българската култура от Министерството на културата и печелят сърцата на публиката в България и по света.

„Жестим“ интерпретират песните по уникален начин. Те „пеят“ без глас, но с душа, превръщайки всяка песен в зрелищен диалог между музика и движение.

Днес съставът включва изпълнители, които чрез жест, мимика, движение и говорещи очи правят музиката разбираема и за глухите хора. Те доказват, че изкуството няма граници.

През годините „Жестим“ е участвала в редица фестивали и концерти у нас и в чужбина – Полша, Франция, Москва, Братислава, Канада и други, където с гордост представя България и езика на жестовете.

За спектакъла: Юбилейно турне „Когато ръцете говорят“се реализира от Сдружение „Тишина“ с подкрепата на „Агенция та за хората с урвеждания“.

В него участват Нури Яшаров, Любомира Пешева, Албена Начкова, Екатерина Йорданова, Росица Краджова, Ивайло Спасов, Силвана Павлова, Екатерина Торньова, Пейо Пеев, Рени Зарева. Художествен ръководител: Мария Атанасова.

одещи: Галя Георгиева и Наско Лазоров /Дует „С Кауза“/

Юбилейният концерт представя най-ярките моменти от историята на групата – от първите изпълнения като „Детство мое“ до съвременни жестови интерпретации на любими български поп и рок песни на големи изпълнители, пресъздадени чрез жест, мимика и движение.

Сред приятелите, които се включват с видеопослания, са Мими Иванова, Развигор Попов, Ваня Монева, Богдана Карадочева, Васил Найденов, Етиен Леви, Пейо Пеев, Галя Георгиева и други обичани български артисти.

„Жестим“ е съчетание от Жест, Енергия, Стил, Творчество, Изкуство и Мечта – едно тридесетгодишно пътуване, което доказва, че изкуството може да обединява без нужда от думи.

Популярността на групата не е изненада. През 2024 година тя участва в Националното турне „Концерти с кауза“, организирано от Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци“, на което големият музикант и продуцент Пейо Пеев е председател, а Мария Атанасова също е член на организацията. Една от каузите беше популяризирането на българския жестов език – езикът на глухите хора в България, чрез специалното участие на групата за синхронно пеене и танци Жестим, които синхронизират пеенето на певците с жест и мимика, а посланията на българската музика достигат и до хората с нарушен слух.

„Говорим с ръце, но ни чуват с душа“ – казва Мария Атанасова, създател и художествен ръководител на групата.

Юбилейно турне „Когато ръцете говорят“

• 13 октомври – Нова Загора

• 14 октомври – Бургас

• 15 октомври – Пловдив

• 28 октомври – Благоевград

Входът за всички концерти е свободен.

Facebook

Twitter



Shares