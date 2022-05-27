Голите тела в руската живопис

В изобразяването на голотата руските художници не изостават от световноизвестните майстори.

Картините с голи тела не са избягвани дори от съветските художници.

Петър Соколов. Венера и Адонис. 1782 Михайловски замък, Санкт Петербург

Карл Брюлов. Италианско утро. 1823 Kunsthalle Kiel/Свободни източници

Карл Брюлов. Вирсавия. 1832 Държавна Третяковска галерия/Свободни източници

Карл Брюлов. Портрет на Машков. 1836 National Art Museum of Azerbaijan/Свободни източници

Хенрих Семирадски. Жена или ваза? 1887 Музей „Фаберже“, Санкт Петербург/Свободни източници

Константин Маковски. Съдът на Парис, 1889 Музей „Фаберже“, Санкт Петербург/Свободни източници

Иля Репин. Полугола (Портрет на Наталия Нордман), 1901 Руски музей/Свободни източници

Валентин Серов. Портрет на Ида Рубинщайн, 1910 Руски музей/Свободни източници

Кузма Петров-Водкин. Сън, 1910 Руски музей/Свободни източници

Зинаида Серебрякова. Къпеща се дама, 1911 Руски музей/Свободни източници

Михаил Ларионов. Венера, 1912 Руски музей/Свободни източници

Зинаида Серебрякова. Баня, 1913 Руски музей/Свободни източници

Владимир Татлин. Натурална, 1913 Руски музей/Свободни източници

Кузма Петров-Водкин. Младост, 1913 Руски музей/Свободни източници

Кузма Петров-Водкин. Нетърпелив воин, 1915 Руски музей/Свободни източници

Борис Кустодиев. Красавица. 1915 Държавна Третяковска галерия/Свободни източници

Борис Кустодиев. Руската Венера. 1926 Нижегородски държавен художествен музей/Свободни източници

Пьотр Кончаловски. Херкулес и Омфала, 1928 Руски музей/Свободни източници

Константин Сомов. Къпещи се жени на слънце, 1930 Музей „Эшмола“ (Ашмола), Оксфорд/Свободни източници

Константин Сомов. Лятно утро, 1932 Свободни източници

Александър Дейнека. По обяд, 1932 Руски музей/Свободни източници

Александър Самохвалов. След кроса, 1934-1935 Руски музей/Свободни източници

Константин Сомов. Гол юноша, 1937 Руски музей/Свободни източници

Аркадий Пластов. Пролет. 1954 Държавна Третяковска галерия/Свободни източници

източник: RUSSIA BEYOND