Голите тела в руската живопис
В изобразяването на голотата руските художници не изостават от световноизвестните майстори.
Картините с голи тела не са избягвани дори от съветските художници.
Петър Соколов. Венера и Адонис. 1782Михайловски замък, Санкт Петербург
Карл Брюлов. Италианско утро. 1823Kunsthalle Kiel/Свободни източници
Карл Брюлов. Вирсавия. 1832Държавна Третяковска галерия/Свободни източници
Карл Брюлов. Портрет на Машков. 1836National Art Museum of Azerbaijan/Свободни източници
Хенрих Семирадски. Жена или ваза? 1887Музей „Фаберже“, Санкт Петербург/Свободни източници
Константин Маковски. Съдът на Парис, 1889Музей „Фаберже“, Санкт Петербург/Свободни източници
Иля Репин. Полугола (Портрет на Наталия Нордман), 1901Руски музей/Свободни източници
Валентин Серов. Портрет на Ида Рубинщайн, 1910Руски музей/Свободни източници
Кузма Петров-Водкин. Сън, 1910Руски музей/Свободни източници
Зинаида Серебрякова. Къпеща се дама, 1911Руски музей/Свободни източници
Михаил Ларионов. Венера, 1912Руски музей/Свободни източници
Зинаида Серебрякова. Баня, 1913Руски музей/Свободни източници
Владимир Татлин. Натурална, 1913Руски музей/Свободни източници
Кузма Петров-Водкин. Младост, 1913Руски музей/Свободни източници
Кузма Петров-Водкин. Нетърпелив воин, 1915Руски музей/Свободни източници
Борис Кустодиев. Красавица. 1915Държавна Третяковска галерия/Свободни източници
Борис Кустодиев. Руската Венера. 1926Нижегородски държавен художествен музей/Свободни източници
Пьотр Кончаловски. Херкулес и Омфала, 1928Руски музей/Свободни източници
Константин Сомов. Къпещи се жени на слънце, 1930Музей „Эшмола“ (Ашмола), Оксфорд/Свободни източници
Константин Сомов. Лятно утро, 1932Свободни източници
Александър Дейнека. По обяд, 1932Руски музей/Свободни източници
Александър Самохвалов. След кроса, 1934-1935Руски музей/Свободни източници
Константин Сомов. Гол юноша, 1937Руски музей/Свободни източници
Аркадий Пластов. Пролет. 1954Държавна Третяковска галерия/Свободни източници
източник: RUSSIA BEYOND