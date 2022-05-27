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Общество 

Голите тела в руската живопис

Недялко Тенев

В изобразяването на голотата руските художници не изостават от световноизвестните майстори.

Картините с голи тела не са избягвани дори от съветските художници.

Петър Соколов. Венера и Адонис. 1782Михайловски замък, Санкт Петербург

Карл Брюлов. Италианско утро. 1823Kunsthalle Kiel/Свободни източници

Карл Брюлов. Вирсавия. 1832Държавна Третяковска галерия/Свободни източници

Карл Брюлов. Портрет на Машков. 1836National Art Museum of Azerbaijan/Свободни източници

Хенрих Семирадски. Жена или ваза? 1887Музей „Фаберже“, Санкт Петербург/Свободни източници

Константин Маковски. Съдът на Парис, 1889Музей „Фаберже“, Санкт Петербург/Свободни източници

Иля Репин. Полугола (Портрет на Наталия Нордман), 1901Руски музей/Свободни източници

Валентин Серов. Портрет на Ида Рубинщайн, 1910Руски музей/Свободни източници

Кузма Петров-Водкин. Сън, 1910Руски музей/Свободни източници

Зинаида Серебрякова. Къпеща се дама, 1911Руски музей/Свободни източници

Михаил Ларионов. Венера, 1912Руски музей/Свободни източници

Зинаида Серебрякова. Баня, 1913Руски музей/Свободни източници

Владимир Татлин. Натурална, 1913Руски музей/Свободни източници

Кузма Петров-Водкин. Младост, 1913Руски музей/Свободни източници

Кузма Петров-Водкин. Нетърпелив воин, 1915Руски музей/Свободни източници

Борис Кустодиев. Красавица. 1915Държавна Третяковска галерия/Свободни източници

Борис Кустодиев. Руската Венера. 1926Нижегородски държавен художествен музей/Свободни източници

Пьотр Кончаловски. Херкулес и Омфала, 1928Руски музей/Свободни източници

Константин Сомов. Къпещи се жени на слънце, 1930Музей „Эшмола“ (Ашмола), Оксфорд/Свободни източници

Константин Сомов. Лятно утро, 1932Свободни източници

Александър Дейнека. По обяд, 1932Руски музей/Свободни източници

Александър Самохвалов. След кроса, 1934-1935Руски музей/Свободни източници

Константин Сомов. Гол юноша, 1937Руски музей/Свободни източници

Аркадий Пластов. Пролет. 1954Държавна Третяковска галерия/Свободни източници

източник: RUSSIA BEYOND

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