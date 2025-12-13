Големият китайски дрон „Jiutian“ извърши първия си полет, насочен към многостранни роли

Голям безпилотен летателен апарат (БЛА), наречен „Jiutian“, завърши първия си полет в четвъртък, според неговия разработчик, Китайската корпорация за авиационна индустрия (AVIC).

Разработеният в страната дрон с общо предназначение, с дължина 16,35 метра и размах на крилата 25 метра, излетя в небето в Пучен, провинция Шанси в северозападен Китай.

Този самолет може да се похвали с максимално излетно тегло от 16 тона и полезен товар от 6000 килограма. Той може да работи до 12 часа с обхват на полета от 7000 километра, според AVIC.

Дебютирайки на 15-тото Китайско международно изложение за авиация и аерокосмика през 2024 г., БЛА разполага с модул с изомериен улей във фюзелажа си, където могат да се монтират различни товари, за да се отговори на изискванията на различни мисии, като транспорт, десант, информационна поддръжка и военни атаки.

Модулната му система за полезен товар позволява задачи, вариращи от прецизни доставки на тежки товари до отдалечени региони, до комуникация при извънредни ситуации и помощ при бедствия, до географско проучване и картографиране на ресурси.

Военният експерт Ду Уенлонг подчерта впечатляващите му възможности за въоръжение.

„След като оборудването бъде заредено на безпилотния летателен апарат, той може да работи като арсенален самолет или комбиниран самолет. Така че може да включва функциите на разузнаване, смущения и нанасяне на удари едновременно“, каза той.

Успешното разработване на този самолет ефективно запълни критична празнина на китайския пазар на тежки безпилотни летателни апарати. Според експерти от индустрията, той открива нов път за националната авиационна индустрия и има значително стратегическо значение за засилване на гласа на Китай в световния сектор на висококачествено оборудване.

Видео: https://youtu.be/dJZYouStEY8

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares