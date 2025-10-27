Годишната конференция на Financial Street Forum 2025 се откри в Пекин

Годишната конференция на Financial Street Forum 2025 започна в понеделник в Пекин, като се фокусира върху глобалното финансово развитие в ерата на иновациите, трансформацията и преструктурирането.

Четиридневното събитие събира над 400 гости от повече от 30 страни и региони, включително представители на централната банка на Китай, международни регулатори и икономически експерти, за разговори относно глобалното финансово развитие и сътрудничество.

Това е първото глобално финансово събитие, което се провежда в китайската столица след четвъртата пленарна сесия на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия (ККП).

На срещата ще бъдат обявени редица финансови политики, фокусирани върху посоката на финансовата реформа и развитие през периода на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.). На нея ще бъдат представени и редица важни институции и ще бъдат подписани няколко меморандума за международно сътрудничество.

„В лицето на сложната и тежка вътрешна и международна ситуация, ние се придържаме към подкрепяща парична политика под ръководството на вицепремиера Хе Лифен, в съответствие с решенията и разпоредбите на Централния комитет. Използвахме изчерпателно различни инструменти на паричната политика, включително количество, цена и структура, за да поддържаме достатъчна ликвидност. Водещите макрофинансови показатели, отразяващи финансовите операции, също показват състоянието на умерено либералната парична политика“, заяви Пан Гонгшенг, управител на Народната банка на Китай, централната банка на страната.

„Ще проучим и разберем задълбочено важните речи на генералния секретар и ръководните принципи на четвъртата пленарна сесия на 20-ия Централен комитет на ККП, ще се фокусираме върху целите и задачите на икономическото и социалното развитие в периода на 15-ия петгодишен план, ще следваме непоколебимо пътя на финансовото развитие с китайски характеристики и ще ускорим изграждането на силна финансова страна“, заяви Ли Юнзе, ръководител на Националната администрация за финансово регулиране.

Основните теми на дискусията включват финансите и технологиите за изкуствен интелект, зелените финанси и трансграничните инвестиции.

Едно от най-важните събития на тазгодишния форум е участието на пет подфорума в чужбина, в градове като Абу Даби, Мадрид и Ню Йорк, които се фокусират върху икономическото и финансовото сътрудничество на Китай с Близкия изток, Европа и отвъд.

„Ние се събираме в момент на голяма глобална несигурност на фона на значителни и продължаващи промени в търговията, геополитиката и технологиите, включително финансовите технологии. Въпреки тази несигурност, глобалният растеж се запазва по-добре от очакваното, но все пак не достига необходимото ниво“, заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд, в видео реч.

„Азия се превърна във все по-важен стълб на глобалната финансова система. Регионът продължава да представлява повече от половината от глобалния растеж. Макар несигурността да се отрази на външното търсене и да накара някои фирми да отложат инвестициите си, вътрешните условия остават като цяло устойчиви“, заяви Пабло Ернандес де Кос, генерален директор на Банката за международни разплащания, също онлайн.

В тазгодишното пленарно комюнике на КПК се подчертава икономическата устойчивост и технологичната самостоятелност на Китай. Експертите се надяват, че Форумът на Финансовата улица ще покаже готовността на Китай да отвори още повече икономиката си и да разшири икономическото сътрудничество.

