Глобални изложители сключиха поредица от големи сделки на 8-тото CIIE

Осмото международно изложение за внос в Китай (CIIE) навлезе в четвъртия си ден в събота, като в залата за подписване на сделки набираше скорост, тъй като глобалните изложители сключиха каскада от големи споразумения за покупка от китайски купувачи, подчертавайки нарастващата привлекателност на Китай като двигател на потреблението и иновациите.

В изложбената зона за технологии и оборудване датският гигант в производството на помпи Grundfos обяви значително разширяване на присъствието си в Китай.

„Ще имаме 13 подписвания с различни китайски партньори, включително Китайската държавна строителна [инженерна корпорация]. Съвсем наскоро инвестирахме 100 милиона щатски долара в зелена фабрика в провинция Дзянсу“, каза Астрид Норгард Фриис, вицепрезидент на Grundfos.

На цялата изложбена площ купувачи и изложители подписаха сделките с бързи темпове. Само в рамките на един час общата планирана стойност на транзакциите им надхвърли 10 милиарда юана (около 1,4 милиарда щатски долара).

Висококачествените потребителски стоки привлякоха особено внимание, като бяха обявени големи споразумения за тайландската кокосова вода Innococo, новозеландското сирене чедър и първокласни вина, отразяващи нарастващия апетит сред китайските потребители за автентични, първокласни международни продукти.

„Моят продукт, кокосовата вода Innococo, е от Тайланд и ще се продава главно в Китай. COFCO (Китайска национална корпорация за зърнени храни, масла и хранителни продукти) е един от най-големите държавни дистрибутори. [Тя] внася много, много хубави продукти в световен мащаб. Така че мисля, че работата с тях ще ни помогне да си сътрудничим с повече от 1 милион [точки на продажба в Китай]“, каза Понгсакорн Понгсак, главен изпълнителен директор на IFBH Limited, компания за напитки и храни.

Регионалните търговски делегации също са движеща сила на инерцията. Предприятия от провинция Джъдзян в Източен Китай подписаха в събота 24 споразумения с доставчици от САЩ, Бразилия, Швейцария и други страни, на обща стойност 14,5 милиарда юана (около 2 милиарда щатски долара). Покупките обхващаха съвременни машини, енергийни ресурси и селскостопански продукти.

„Подписани са общо 24 сделки на обща стойност 14,5 милиарда юана, обхващащи стоки от соя до говеждо месо, машини и друго оборудване. Освен това, предстоящо събитие за подписване на международни медицински доставки ще включва над 40 компании. Много от тях са предприятия от Fortune 500, като прогнозираната стойност на сделките ще достигне 9 милиарда юана (около 1,26 милиарда щатски долара)“, каза Чен Джичен, заместник-директор на търговския отдел на провинциалното правителство на Джъдзян.

Държавните предприятия от Шанхай вече са осигурили 113 споразумения за покупка на стойност 2,78 милиарда щатски долара на изложението, продължавайки тенденцията си на растеж от година на година.

С темата „Нова ера, споделено бъдеще“, тазгодишното CIIE се провежда от 5 до 10 ноември. То разполага с най-голямата изложбена площ в историята си и рекордните 4108 чуждестранни изложители от 155 държави, региони и международни организации.

Видео: https://youtu.be/WSmxLxGw9Uo

Източник: CCTVPlus

