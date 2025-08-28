Глобалната програма за иновации в областта на чистите технологии приключи третата си пред-акселераторна програма с три печеливши стартиращи компании

Глобалната програма за иновации в областта на чистите технологии (GCIP) в Камбоджа отбеляза приключването на третата група от програмата GCIP Cambodia Pre-Accelerator с обявяването на тримата победители.

Церемонията по връчването на наградите, която се състоя на 26 август на 15-ия етаж на Центъра за бизнес развитие (BDC), бе почетена с участието на Н.П. д-р Таин Нгуонли, изпълнителен директор на Techo Startup Centre.

Пред-акселераторната програма GCIP Камбоджа приключи третата си група след един ден Ideathon и Founder Connect и три дни Hackathon.

Програмата определи три изключителни екипа, които да получат наградата, което им дава възможност да преминат към следващия етап и да разработят своите решения.

Тринадесет потенциални предприемачи и студенти, чиито стартиращи компании се фокусират върху чисти технологии и намаляване на парниковите газове, представиха своите идеи пред пет независими съдии с различен опит, свързан с бизнес операции или развитие на стартиращи компании в екосистемата.

Последният ден започна с подготовката на всеки екип за представянето на бизнес идеите си, които бяха разработени през предходните четири дни на Ideathon, Founder Connect и Hackathon.

GCIP Cambodia Pre-Accelerator Cohort 3 започна през юли 2025 г. и получи 33 кандидатури от стартиращи компании в ранен етап и студенти с различни иновативни решения в областта на чистите технологии.

В края на август 2025 г. бяха избрани 13 обещаващи бизнес идеи в областта на чистите технологии за GCIP Cambodia Pre-Accelerator Cohort 3.

Одобрените екипи преминаха през няколко дейности от Ideathon и Founder Connect, където единствените основатели се свързват с хора със сходни идеи, за да усъвършенстват идеята си за стартиращ бизнес.

След това последва тридневен хакатон, където всеки екип получи знания и опит от треньори и гост-лектори, фокусирайки се върху аспектите на бизнес операциите, като технологии и разработване на продукти, бизнес модели, пазарни подходи и стратегии, както и практикуване на elevator pitch.

Интензивното обучение включва еднодневен Ideathon & Founder Connect на 23 август и тридневен Hackathon от 24 до 26 август.

Екипите получиха и подкрепа от ментори и опитни гост-треньори.

В последния ден от програмата екипите представиха своите бизнес идеи пред независима комисия от съдии с богат опит в областта на чистите технологии, устойчивостта и бизнеса.

Трите най-добре представили се екипа бяха избрани да получат награди на обща стойност 5000 щатски долара.

Победителят на първо място Piezo Youth получи 2500 щатски долара, победителят на второ място Stablu получи 1500 щатски долара, а победителят на трето място TogetBUS получи 1000 щатски долара.

GCIP Cambodia е част от глобалната инициатива GCIP, чиято цел е да ускори иновациите в областта на чистите технологии и предприемачеството в стартиращи компании и МСП в Камбоджа. GCIP Cambodia Accelerator Programme Cohort 3 се състои от две основни фази: Pre-Accelerator Programme и Accelerator Programme.

Пред-акселераторът има три основни цели, включително (1) да стимулира и подкрепи развитието на нови идеи сред студенти или стартиращи компании в ранен етап, които да се включат в настоящата или бъдеща програма за ускоряване GCIP Cambodia, (2) да подкрепи формирането на нови екипи, като свърже единствените основатели с потенциални съоснователи, притежаващи допълващи се умения и опит, като същевременно вдъхновява общо мислене, и (3) да подкрепи създаването на прототипи на чисти технологии в кратък период от време. GCIP се състои от четири основни области на фокус, като селско стопанство, производство, специфични индустриални технологии и хотелиерство.

Програмата се опитва също да преодолее разликите в областта на цифровите иновации, чистата енергия, намаляването на емисиите на парникови газове и икономическия растеж чрез решения в областта на чистите технологии. Програмата GCIP Cambodia Accelerator насърчава стартиращите компании и МСП, ръководени от жени и млади хора, да участват и да развиват своите бизнес идеи.

GCIP Камбоджа е петгодишен проект, състоящ се от различни фази, чиято цел е да ускори внедряването на чисти технологии в Камбоджа. Програмата се изпълнява от четири години, като първата група завърши успешно през 2023 г., втората група – през 2024 г., а в момента се изпълнява третата група.

GCIP Cambodia Accelerator Programme Cohort 3 се финансира от Организацията на Обединените нации за индустриално развитие (UNIDO) и Глобалния екологичен фонд (GEF), организира се от Министерството на икономиката и финансите (MEF), Techo Startup Centre (TSC) и се съорганизира от Prestige Consulting. Програмата си сътрудничи и с Министерството на околната среда, Министерството на промишлеността, науката, технологиите и иновациите, Khmer Enterprise, Камбоджанската академия за цифрови технологии (CADT) и Impact Hub Phnom Penh.

