Гергана Стоянова започна новата учебна година със семинари „Аз уча, вярвам, мога, знам“ в две софийски училища

54. СУ „Св. Иван Рилски“ и 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ посрещнаха първите семинари на Гергана Стоянова за новата учебна година

Гергана Стоянова проведе първите си семинари „Аз уча, вярвам, мога, знам“ за новата учебна година в две столични училища – 54. СУ „Св. Иван Рилски“ и 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Стоянова сподели впечатленията си от срещите с учениците и учителските екипи, като подчерта мотивацията на преподавателите и активността на децата.

Над 100 години история в 54. СУ „Св. Иван Рилски“

СУ „Св. Иван Рилски“ има история, която започва през 1923 г., а от 1925 г. носи името на своя патрон.

По думите на Гергана Стоянова зад стогодишната история на училището днес стои млад и амбициозен учителски екип.

Особено впечатление ѝ правят и учениците, които участват в двучасовия семинар и в края му продължават с въпроси.

Училището разполага с над 20 клуба по интереси, а ученическият му парламент съществува още от 2006 г.

90. СУ отбелязва 50 години

Вторият семинар се проведе в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, което през тази година навършва 50 години.

Първият училищен звънец там е прозвучал на 15 септември 1976 г., а от 1993 г. училището носи името на Хосе де Сан Мартин – освободителя на Аржентина, Чили и Перу.

И там Стоянова среща млад и мотивиран учителски екип и ученици, които участват в двучасовия семинар с добро настроение.

Сериозен интерес от родители

Гергана Стоянова отбелязва, че и към двете училища има голям наплив и сериозен родителски интерес.

Тя коментира и разбирането, че в началния етап няма голямо значение кое училище ще посещава детето, стига то да е близо до дома.

„А тия приказки, че „няма значение къде ще учи детето от 1 до 4 клас, важно е училището да ти е наблизо“… отдавна не хващат дикиш при мен“, пише Гергана Стоянова.