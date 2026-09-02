Гергана Стоянова: Свободата не е да отказваш всяко правило, само защото можеш

Актрисата и водеща даде за пример Фестивала на фолклорната носия в Жеравна и покани публиката на първия „Събор Кривини – празник на българщината“

Гергана Стоянова сподели своя позиция за спазването на общите правила и отношението към традициите, като даде за пример Фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Според нея доброволното приемане на правилата на дадено събитие не ограничава свободата, а е част от избора да бъдеш негов участник.

„Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна има правила. Всички сме с носии. Телефоните остават настрана. Не снимаме. Не защото някой е решил да ни отнеме гражданските права, а защото за два дни сме се съгласили да участваме в една обща игра – да махнем XXI век от поляната“, пише Стоянова.

„Той не е всички“

По думите ѝ дори при предварително известни правила винаги се намират хора, които реагират с въпроса: „Вие ли ще ми кажете на мен дали да снимам?“.

„Това „на мен ли ще ми кажете“ е особен национален спорт. Срещаме го на фестивала, на пътя, на опашката, навсякъде, където правилото важи за всички, но някой току-що е установил, че той не е всички“, коментира тя.

Стоянова прави паралел с поведението на пътя, където пренебрегването на правилата може да има много по-тежки последици.

Като друг пример тя посочва Белия концерт на Папи Ханс, където дрескодът предполага посетителите да бъдат облечени в бяло. Според нея човек винаги може да отхвърли подобно изискване, но може и просто да намери начин да се съобрази с него.

От „нямам носия“ до ръчно ушит костюм

Стоянова разказва и за свои приятели, които първоначално заявили, че няма да посетят фестивала в Жеравна, защото нямат народни носии. За жената тя предоставила своя носия, а за мъжа сама ушила цялото облекло в последните три дни преди фестивала.

Историята според нея показва една проста разлика в отношението към препятствията.

„Все по-често ми се струва, че свободата не е да отказваш всяко правило, само защото можеш. Понякога свободата е доброволно да приемеш правилата на мястото, на което сам си избрал да бъдеш“, пише Гергана Стоянова.

И добавя: „Когато имаш желание, обикновено намираш начин. Когато нямаш – намираш аргумент.“

Гергана Стоянова кани на първия „Събор Кривини“

В публикацията си Стоянова отправя покана и за ново събитие – първия „Събор Кривини – празник на българщината“, който ще се проведе на 5 и 6 септември в Етнографски комплекс „Кривини“ край Долни чифлик.

По предоставената информация програмата ще включва музика, танци, занаяти, история и възстановка на сватбата от „Време разделно“. Средствата от билетите ще бъдат насочени към ремонта на храм „Свето Рождество Богородично“ в Долни чифлик.

Гергана Стоянова също ще бъде на сцената по време на събитието.

„Първите издания са особена работа. Никой още няма спомени от тях, затова трябва да ги създадем. Чакам ви в Кривини“, завършва тя.