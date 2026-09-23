Гергана Стоянова ще говори за „Силата на думите“ пред учители в София

Актрисата и телевизионна водеща ще бъде част от Националния форум „Учителят – модел на успешна личност“ на 5 октомври в Интер Експо Център

Актрисата и телевизионна водеща Гергана Стоянова ще бъде сред участниците в Националния форум „Учителят – модел на успешна личност“, който ще се проведе на 5 октомври 2026 г. в Интер Експо Център в София.

Пред учители и образователни специалисти тя ще говори по темата „Силата на думите“ и за влиянието, което начинът на общуване може да има върху увереността и развитието на децата.

Глас, познат на поколения българи

Гергана Стоянова е позната от множество филми, продукции и аудио проекти. През 2023 г. тя е отличена с награда „Икар“ за постижения в дублажа.

Тя е и гласът на BERON – обновения правописен и правоговорен речник на българския език, в който 4 230 000 словоформи са изговорени с нейния глас.

Работата ѝ с думите се пренася и извън студиото. Чрез семинарите „Аз уча, вярвам, мога, знам“ Стоянова е достигнала до над 30 000 деца в повече от 40 града в България, насърчавайки ги да развиват увереност, да вярват в себе си и да следват мечтите си.

Думите на учителя остават и след звънеца

Основното послание на участието ѝ във форума е, че думите на учителя могат да продължат да влияят на детето дълго след края на учебния час – като източник на увереност, посока и мотивация.

Форумът ще се проведе на 5 октомври 2026 г. в зала „Витоша“ на Интер Експо Център в София.