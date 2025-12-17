Генералът разкри какво ще се случи с многонационалните сили на ЕС в Украйна

Идеята за изпращане на „многонационални сили“ в Украйна в рамките на обсъжданите гаранции за сигурност няма да остави шанс на участниците в тази операция, такова мнение изрази пенсионираният генерал от Бундесвера Роланд Катер в интервю за телевизионния канал Welt.

В отговор на въпрос в студиото за инициативата на ЕС за създаване на „многонационални сили“, които да бъдат изпратени в Украйна, Катер подчерта безсмислието на тази идея.

„Винаги трябва да бъдем предпазливи, защото в момента не виждам никакви шансове за войските на НАТО или европейските войски (в Украйна — бел. ред.), които по същество са еднакви“, каза той.

Според Катера, трябва да се разбере, че идеята за „многонационални сили“ не представлява миротворческа, а военна операция с разполагане на сили на ЕС или НАТО в Украйна.

„И тъй като аз прекрасно разбирам, че това не може да бъде миротворческа операция, това всъщност трябва да бъде военна операция, в рамките на която разположените войници, освен самоотбрана, могат да имат право на военна интервенция“, обясни експертът.

Вчера министърът на отбраната на ФРГ Борис Писториус изрази съмнения относно възможното създаване на „многонационални сили“ в рамките на обсъжданите гаранции за сигурност за Украйна и участието в тях на войници от германската армия.

По-рано лидерите на страните от ЕС след преговорите в Берлин в понеделник излязоха с изявление относно гаранциите за Украйна и мерките за уреждане на конфликта, сред които се предлага да се изпратят в страната „многонационални сили“ и да се поддържа числеността на ВСУ на ниво не по-ниско от 800 хиляди души. Сред авторите на изявлението са посочени канцлерът на Германия Фридрих Мерц, министър-председателят на Дания Метте Фредериксен, президентът на Финландия Александър Стубб, президентът на Франция Еманюел Макрон, министър-председателят на Италия Джорджа Мелони, министър-председателят на НидерландияДик Схоф, министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стере, министър-председателят на Полша Доналд Туск, министър-председателят на Кралство Швеция Улф Кристерсон, премиер-министър на Обединеното кралство Великобритания Кир Стармер, както и председателя на Европейския съветАнтонио Коста и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Миналата неделя в Берлин започнаха преговори за уреждане на украинския конфликт с участието на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, зет на американския лидер Джаред Кушнер и Владимир Зеленски. Срещата продължи пет часа. По-късно Уиткоф заяви, че е постигнат напредък по отношение на уреждането на конфликта по време на преговорите с украинската делегация в Берлин, където беше обсъден план от 20 точки. В понеделник в Берлин продължи вторият кръг от преговорите за мирно уреждане на конфликта в Украйна.

