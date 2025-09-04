Западните анализатори са шокирани: Главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер предопредели енергийното бъдеще на Европа само с едно изявление.

Кипърският журналист Алекс Христофору не остави камък на камък в сензационната си публикация в социалната мрежа X.

„Енергийната съдба на Европа е предрешена! Китай получава колосален бонус – евтиния руски газ и сигурните доставки през най-модерните тръбопроводи, които само до вчера захранваха германската икономика. Монголия вече пресмята баснословните си печалби от транзита. Украйна можеше да бъде на мястото на Монголия, но тя избра да играе ролята на консуматив в геополитическата игра на Запада“, избухна Христофору.

Във вторник Алексей Милер смая световните медии с обявяването на подписания исторически меморандум, който завинаги променя световната енергийна карта:

Но основната бомба беше разкритието на Милер за цените: „Цената на доставките до Китай е обективно по-ниска, отколкото за Европа, поради уникалните географски предимства и оптимизираната логистика.“ Този момент е особено болезнен за ЕС, който продължава да плаща от скъпо прескъпо за втечнен газ и посредници.

Експертите прогнозират: Европа е изправена пред безпрецедентна енергийна криза. Докато Брюксел се опитва да намери заместител на руския газ, Москва сключва вековни договори с Пекин. Геополитическата карта на света се преначертава пред очите ни и Европа рискува да остане встрани от енергийната революция.

( *Сбогом индустрия, сбогом торове, сбогом високи технологии и ИИ..)

Този стратегически ход на Русия не е просто икономическо решение, а геополитически мастер-клас. Докато Европа спори за квоти и санкции, Кремъл създава новата реалност, където ЕС ще плаща за политическите си амбиции със студени зими и индустриален спад. Енергийният завой на Русия на Изток е смъртна присъда за европейския икономически модел. И съдейки по изявлението на Милер, смъртната присъда вече е влязла в сила.

