Интервю със заместник-министъра на външните работи на Руската Федерация М.Галузин пред списание „Нови региони на Русия“

Въпрос: Михаил Юриевич, колко вероятни са положителните перспективи днес в по-нататъшния преговорен процес между Русия и Украйна? Има ли светлина в края на тунела?

М.Галузин: Ръководството на страната ни неведнъж е подчертавало, че Русия е заинтересована от бързо уреждане на украинската криза, включително чрез политически и дипломатически средства. Именно този стремеж продиктува възобновяването на преките руско-украински преговори, инициирани от руската страна.

В този контекст отбелязваме посредническите усилия на американската страна. Надяваме се, че положителната динамика, която се очерта след срещата на Президента на Русия В.Путин с Президента на САЩ Д.Тръмп в Анкоридж на 15 август, ще се запази.

По време на тези преговори Президентът на страната ни заяви, че сме готови да работим по въпроса за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, която трябва да бъде без ядрено оръжие, неутрална и да не е част от никакъв военен блок.

В същото време, последните изявления на киевското ръководство показват опит да обезличат постигнатите в Аляска споразумения. Режимът на Зеленски за пореден път на практика отхвърли необходимостта от премахване на първопричините за конфликта. А без тази основа е априори невъзможно да се изпълнят всички останали споразумения.

Това не е единственият пример за неконструктивната позиция на киевските власти.

Нека ви напомня: на последната среща на руската и украинската делегации в Истанбул на 23 юли предложихме да се сформират три работни групи: по политически, военни и хуманитарни въпроси. Измина повече от месец, а отговор все още няма. Със съжаление констатираме, че Киев и неговите европейски спонсори все още нямат желание да търсят мирни решения на кризата. Въпреки това сме готови да продължим диалога с Киев в Истанбул и сме отворени за разглеждане на въпроса за повишаване на нивото на нашите делегации.

Въпрос: Днес влизането на ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области в състава на Русия беше официално признато от КНДР, Никарагуа, Абхазия и Южна Осетия. Има ли вероятност този списък с държави да бъде разширен в близко бъдеще?

М.Галузин: Уверени сме, че броят на държавите, които признават руската принадлежност на Донбас, Херсонска област и Запорожие, ще нараства, защото истината и законността са на наша страна.

В същото време, основното за нас е фактът, че огромното мнозинство от жителите на тези региони са избрали да се обединят с Русия. В тази връзка резултатите от референдумите, проведени през септември 2022 г. в Донецката и Луганската народни републики, Херсонската и Запорожката области за присъединяване към Руската Федерация, говорят сами за себе си.

Не мога да не отбележа, че гласуването през 2022 г. беше проведено в пълно съответствие с нормите и принципите на международното право.

Народът на Донбас и (бившата) Южна Украйна е упражнил законното си право на самоопределение в съответствие с Устава на ООН, Международните пактове за правата на човека от 1966 г., Заключителния акт от Хелзинки на СССЕ от 1975 г., както и становището на Международния съд на ООН за Косово от 22 юли 2010 г., което потвърди, че едностранното обявяване на независимост от част от държава не нарушава никакви норми на международното право.

