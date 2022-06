Галерия „Еме“ представя „A Few New Works“ – изложба на Явор Боянов

На 1-ви юли от 17:30 ч. в благоевградската арт галерия “Еме” ще се открие изложбата A Few New Works на Явор Боянов.

Експозицията включва малки сюрреалистични композиции създадени през 2022 г., скулптури от The Magwomb – страничен, експериментален проект на Боянов и лимитирани принтове.

Чрез изкуството си художникът изгражда свои собствени митология и символика. Вдъхновява се най вече от нещата неподлежащи на рационално обяснение – озадачаващи ситуации и явления, парадокси, хаосът около нас. Изследва изменчивостта на реалността и двойствеността във Вселената.

Роден е през 1985 г. в Сливен. Завършва специалност “Рекламна графика” в Националната художествена гимназия “Димитър Добрович” в родния си град и специалност “Плакат” във факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет. Има магистърска степен по “Филмово и телевизионно изкуство” в Нов български университет.

През 2016 г. е представен от галерия “Ракурси” на Международния панаир за съвременно изкуство “Арт-Атина”. Негова картина е част от колекцията Imago Mundi на Лучано Бенетон. Автор е на десет самостоятелни изложби.

През май 2022 основава в София Cryptid Art Space – галерия съсредоточена предимно върху представянето на млади алтернативни творци останали скрити от широката публика.

Самостоятелни изложби:

.2021 – Явор Боянов – Търсач на неща (Градска художествена галерия, Благоевград, България)

.2021 – Еонът на Постартиста (Художествена галерия Русе, Русе, България)

.2020 – Yavor Boyanov: Cut-Ups (Gifted Sofia, София, България)

.2020 – Yavor Boyanov’s Birthday Party/Exhibition (Галерия “Лампион”, София, България)

.2018 – Еонът на Постартиста (Галерия “Ракурси”, София, България)

.2018 – Blessed to be Damned (Галерия “Етюд”, София, България)

.2014 – Уютни кошмари от Явор Боянов (Галерия “Викинг”, София, България)

.2013 – Yavor Boyanov: PAINtings 2008-2012 (Галерия “Май”, Сливен, България)

.2013 – Yavor Boyanov: Valentine’s Day Special (Ателие “Пластелин”, София, България)

.2009 – Глад за безумие (Художествена галерия “Жеравна”, Жеравна, България)

Избрани участия:

.2021 – Участие в “Само лимитирани принтове” (Depoo Gallery, София, България)

.2020 – Участие в 20х20 Транс Формат (Little Bird Place, София, България)

.2019 – Участие в Обща изложба, посветена на св. Лука (Градска художествена галерия, Благоевград, България)

.2019 – Участие в “На открито” – проект на Галерия “Ракурси” (Метростанции на софийското метро, България)

.2018 – Участие в Imago Mundi – Join The Dots / Unire le distanze (Salone degli Incanti, Триест, Италия)

.2016 – Участие в “Art-Athina” – Международен панаир на съвременното изкуство (Faliro Pavilion, Атина, Гърция)

.2016 – Боянов/Рамирез (Commanda Camp, София, България)

.2015 – Участие в Есенен салон на галериите (Национален дворец на културата, София, България)

.2015 – Участие в Imago Mundi. Luciano Benetton Collection. Map of the New Art (Фондация “Джорджо Чини”, Венеция, Италия)

.2015 – Участие в “На Северния полюс няма ъгли” (Градска художествена галерия “Борис Георгиев”, Варна, България)

.2014 – Участие в “Асамблея на срама” (Галерия “Мозей”, София, България)

.2014 – Участие в “Готик Фест София” (Клуб “Neu Berlin”, София, България)

.2014 – Участие в “Младото изкуство като обект на желание” (Галерия “Ракурси”, София, България)

.2011 – Участие в “Love/Kiss” (Културен бар “ДАДА”, София, България)



Откриване: 1-ви юли (петък), 17:30 ч., Галерия „Еме“ (гр. Благоевград, ул. „Райко Даскалов“ 6)