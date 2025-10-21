вторник, октомври 21, 2025
Футболният отбор на Каляри открива първото европейско футболно училище в София

Посланикът Апичела присъства на представянето на проекта в Министерството на младежта и спорта

Посланикът на Италия в София, Марчело Апичела, присъства на срещата между делегацията от Каляри Калчо и Заместник-министъра на младежта и спорта, Димитър Георгиев, проведена в София на 17 октомври. По време на срещата представители на престижния спортен клуб от Сардиния, основан през 1920 г. и победител в италианското футболно първенство през 1970 г., представиха проекта за сътрудничество, подписан с ученическия футболен клуб „Ботев София“ и две училища в столицата, 57-мо спортно училище „Свети Наум Охридски“ и Математическа гимназия „Питагор“.

Споразумението включва обмен на добри практики в спорта, прилагане на италианска методология за футболни тренировки за деца и юноши, обучение на български треньори и спортни техници, както и организиране на съвместни младежки и междукултурни инициативи между Италия и България. Инициативата е част от международния проект „Cagliari XPlay“, чрез който сардинският клуб възнамерява да изнесе своите методи за обучение и развитие на младежите и спортната култура в училищата, консолидирани в продължение на повече от век футболна традиция. За Каляри Калчо, България представлява важен партньор, с който могат да установят дълготрайно и ползотворно сътрудничество.

Посланикът подчерта значението, което Вицепремиерът и Министър на външните работи и международното сътрудничество на Италия, Антонио Таяни, отдава на спортната дипломация като инструмент за мека сила и разпространение на положителни ценности, свързани със спорта. Той припомни последните инициативи на Министерството в това отношение и подчерта изключителните възможности, които предстоят във връзка със старта на Джиро д’Италия през 2026 г. в България.

Сред италианските гости, присъстващи на събитието, бяха Алесандро Калия, президент на Асоциацията на сардинците в България „Circolo „Sardica“, и Оскар Ериу, директор на школата на Каляри Калчо. Присъстваха и представители на българските партньори на инициативата: Красимир Първанов, президент на УФК Ботев София; Георги Сеизов, директор на 57-мо спортно училище „Св. Наум Охридски“; Асен Александров, директор на гимназия по математика „Питагор“; Михаил Кръстев, управител на ЧСУ „Питагор“ и Асен Марков, мениджър спорт в ЧСУ „Питагор“.

