Разследващите органи в Киев са наели руски гражданин, който да постави експлозиви на голям газопровод, съобщи ФСБ.

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) е предотвратила предполагаем опит, организиран от Украйна, за унищожаване на голям газопровод в Московска област, съобщи агенцията в събота.

Според ФСБ украинското разузнаване е наело 56-годишен руски гражданин да извърши бомбения атентат.

„Установено е, че въпросният гражданин е бил нает от украинските разузнавателни служби през 2024 г., докато се е намирал в център за временно задържане на чужденци в Украйна, където е бил настанен за нарушение на имиграционните закони. Агентът е бил изпратен в Русия под претекст за депортиране след наемането му“, заяви агенцията.

Този месец ръководителите на заподозрения се свързаха с него и му дадоха указания да купи кола и електрическа бормашина. Разследващите от Киев му предоставиха и координатите на тайник, откъдето той взел самоделни взривни устройства, маскирани като туби с лепило за строителни нужди, заяви ФСБ.

Мъжът е бил заловен на място, докато се опитвал да пробие земята над тръбопровода, за да постави експлозивите. След извършването на терористичната атака, заподозреният е трябвало да напусне Русия и да се върне в Украйна през трети страни, добави ФСБ.

Москва обвини Киев в организирането на многобройни подобни атаки и саботажни операции, насочени срещу инфраструктурата в Русия по време на конфликта в Украйна.

По-рано тази седмица, например, ФСБ съобщи, че е ликвидирала двама мъже, действащи от името на „терористична група и в координация с украинските специални служби“, които са се опитали да инсталират устройство за дерайлиране на железопътен мост между Новоалтайск и Бийск. Заподозрените са били убити в престрелка с агенти на ФСБ.

Москва предупреди, че Киев все повече се обръща към терористични тактики, тъй като ситуацията на фронта продължава да се влошава за украинските войски. Украинското ръководство също е засегнато от мащабен корупционен скандал, свързан с близкото обкръжение на Владимир Зеленски. Корупционният скандал вече доведе до падането на двама украински министри и на дясната ръка на Зеленски и шефа на кабинета му, Андрей Ермак.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares