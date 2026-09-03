Фотографии представят Индонезия в Градската художествена галерия на Варна

Изложбата „Индонезия: Между корените и израстването“ отбелязва 70 години дипломатически отношения между България и Индонезия.

Откриването е на 10.09.2026 г. от 18:00 ч. в присъствието на посланичката на страната у нас Н. Пр. Листиана Оперананта.

Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна представя от 10 до 20 септември фотографската изложба „Индонезия: Между корените и израстването“, организирана по повод 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република Индонезия и Република България. Експозицията включва 75 фотографии на 14 индонезийски автори от различни поколения и представя страната през нейните традиции, природа, всекидневие, градска среда и поглед към бъдещето. Организатори са Посолството на Република Индонезия в София и Humanika Artspace със съдействието на почетния консул на страната във Варна Красимир Симов.

Куратор на изложбата е индонезийският фотограф, преподавател и изследовател д-р Анданг Искандар. Първоначално проектът е замислен като негова самостоятелна ретроспектива, основана върху дългогодишните му фотографски пътувания из Индонезийския архипелаг. В процеса на работа обаче концепцията се разширява – една държава, съставена от хиляди острови и множество етнически и културни общности, не може да бъде разказана само през погледа на един фотограф. От архив с повече от 400 изображения е селектирана настощата експозиция от фотографии, обединени не по географски или хронологичен принцип, а според визуалните и смисловите връзки между тях.

„Процесът на подбор не беше търсене на отделни шедьоври, а откриване на начина, по който изображенията разговарят помежду си и взаимно се допълват. Заедно те създават разказ, който никой фотограф не би могъл да постигне сам“, казва д-р Анданг Искандар.

Експозицията е структурирана в пет тематични направления. „Началото“ е посветено на паметта, духовните корени, ритуалите и културните традиции. „Живите пейзажи“ разглежда връзката между човека, природата и чувството за принадлежност. „Живото настояще“ насочва поглед към пазарите, улиците и всекидневния ритъм, в който традицията продължава да се променя. „Градски ритми“ среща съвременното развитие на индонезийските градове с историческото им наследство, а „Израстването“ е посветено на младото поколение, образованието, въображението и бъдещето.

В изложбата участват Амалия Нурбайти, Анданг Искандар, Арбайн Рамбей, Юрика Ар’Бий, Ерли Бахсан, Фаузан Кесума, Флора Рикин, Фреди Чендика, Ирфан Камил, Р. Й. Адам Панджи Пурнама, Шаума Силми Фаза, Рули Сурйоно, Сджуайбун Иджас и Утами Деуи Годжали. Работите им преминават през документалната и художествената фотография, стрийт фотографията, дивата природа, архитектурата и концептуалните фотографски практики.

Общата концепция не търси представителен „портрет“ на Индонезия като неподвижна национална картина. Фотографиите проследяват как културната памет и традициите продължават да присъстват в страна, която едновременно с това се и променя – от ритуала и природния пейзаж до големия град и живота на младите поколения.

На официалното откриване ще присъства Н. Пр. г-жа Листиана Оперананта, посланик на Република Индонезия в България. В програмата са включени и традиционни индонезийски танци в изпълнение на формацията към Посолството на Индонезия в София „Очарователните рози на Архипелага“.

Изложбата „Индонезия: Между корените и израстването“ се открива на 10 септемвриот 18:00 ч. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна и ще остане отворена за посещения до 20 септември 2026 г.

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