Форум за сътрудничество в автомобилната индустрия между България и Китай отбелязва значителен напредък в икономическите отношения
Проведе се бизнес форум в София, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Посолството на Китайската народна република в България. Темата на събитието беше „България – Китай: сътрудничество в автомобилния сектор“ и участие взеха над 50 български и китайски компании.
Мероприятието се състоеше от три части: официално откриване, презентации от представители на индустрията и двустранни срещи между български и китайски компании. Форумът беше открит от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, който отбеляза, че събитието има за цел да подпомогне осъществяването на контакти за по-активно сътрудничество между двете държави. Той подчерта, че България има дългогодишен опит в автомобилния сектор и в автомобилостроенето. Макар в страната от известно време не се произвеждат автомобили, над 350 компании активно се занимават с производството на висококачествени компоненти и части, което открива редица благоприятни възможности за партньорство.
След г-н Симеонов на подиума излезе г-н Дончо Барбалов, заместник-министър на икономиката и индустрията. Той посочи, че през последните години автомобилната индустрия в България бележи значителен ръст и развитие. Като пример отбеляза, че близо 80% от сензорите за европейските автомобили се произвеждат у нас. Той продължи, като обясни, че държавата притежава редица благоприятни условия за допълнителното развитие на индустрията, като значителен брой висококвалифицирани кадри.
Г-н Барбалов подчерта, че България трябва да бъде по-амбициозна и да проявява повече инициатива за по-активно включване в производствения цикъл. Подобно на Г-н Симеонов, той отбеляза, че страната разполага с необходимия опит за пълно производство на автомобили, а не само на компоненти. В заключение посочи, България вече не е държава, която предлага евтина работна ръка. Поради това инвестициите в сектора трябва да бъдат с по-висока добавена стойност и да отразяват икономическото развитие на страната.
Обръщение направи и Пълномощния и Извънреден Посланик на Китайската народна република в България, Нейно Превъзходителство г-жа Дай Цинли. Тя отбеляза, че Китай е държава с бързо развиваща се автомобилна индустрия. През 2024 г. производството и продажбите на автомобили надхвърлят 31 милиона броя, като значителна част от тях са електрически превозни средства. Това развитие се отразява и в ръста на пазарния дял на Китай, който през 2024 г. достига 40%.
Нейно Превъзходителство продължи, като подчерта, че автомобилната индустрия в Китай се трансформира от производство на традиционни превозни средства към сектор, който обединява ключови компоненти от инженерството, енергетиката и информационните технологии. Като държава, постигала значителен напредък в развитието на електрификацията на автомобилната индустрия, Китай е готов да сподели своя опит в батериите и зарядната инфраструктура, за да подкрепи зеления преход на България.
Г-жа Дай Цинли припомни, че България е втората държава в света, която признава Китайската народна република, и че през 76-те години дипломатически отношения между двете страни са поддържани добри връзки, уважение, равнопоставеност и взаимна изгода. Тя подчерта, че Китай приема, че усилията за развитие трябва да бъдат насочени към реална и устойчива икономика, а пример за това могат да бъдат автомобилните сектори на двете срани и дългогодишното сътрудничество между тях.
След края на нейното обръщение приключи и официалното откриване на форума. Втората част от програмата продължи с презентации от представители на автомобилния сектор на България и Китай. Слова изнесе г-н Любомир Станиславов, главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Автомобилен клъстер България, последван от г-жа Лиу Венжи,аместник-председател на Асоциацията на китайските търговци на автомобили, г-н Ксу Уингхау, председател на Shenyang Yunshang Shengmingao Technology Co., Ltd, г-н Жау Кан, генерален мениджър на Hunan Cange Shuoche Automobile Service Co., Ltd, г-н Антон Дончев, член на Управителния съвет и международен директор на „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД и г-жа Петя Николова, главен изпълнителен директор на China Motor Company (Dong Feng Motor Bulgarian Agent). След информативните презентации събитието продължи с двустранни срещи между участващите 50 български и китайски компании
Форумът „България – Китай: сътрудничество в автомобилния сектор“ е ярък момент за развитие на двустранните отношения в автомобилната индустрия. Събитието успешно представи възможностите в България, разкри актуалната динамика на китайския пазар и създаде благоприятни условия за задълбочаване на сътрудничеството между двете държави.
Текст и снимки: Иван Златанов
Bulgaria–China Automotive Cooperation Forum Marks Significant Progress in Economic Relations
A business forum was held in Sofia, organized by the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) and the Embassy of the People’s Republic of China in Bulgaria. The theme of the event was “Bulgaria – China: Cooperation in the Automotive Sector”, and more than 50 Bulgarian and Chinese companies took part.
The event consisted of three parts: an official opening, presentations by industry representatives, and bilateral meetings between Bulgarian and Chinese companies. The forum was opened by Mr. Tsvetan Simeonov, President of the BCCI, who emphasized that the event aims to facilitate the establishment of contacts for more active cooperation between the two countries. He highlighted that Bulgaria has long-standing experience in the automotive sector and in vehicle manufacturing. Although no complete vehicles have been produced in the country for some time, more than 350 companies are actively engaged in the production of high-quality components and parts, creating numerous favorable opportunities for partnership.
Following Mr. Simeonov, Mr. Doncho Barbalov, Deputy Minister of Economy and Industry, took the floor. He noted that in recent years the automotive industry in Bulgaria has seen significant growth and development. As an example, he pointed out that nearly 80% of the sensors for European cars are produced in Bulgaria. He continued by explaining that the country offers a number of favorable conditions for further industrial development, including a large pool of highly qualified specialists.
Mr. Barbalov stressed that Bulgaria must be more ambitious and take greater initiative in becoming actively involved in the full production cycle. Similar to Mr. Simeonov, he noted that the country has the required expertise not only for manufacturing components but also for complete vehicle production. In conclusion, he emphasized that Bulgaria is no longer a country offering cheap labor; therefore, investments in the sector should have higher added value and reflect the country’s economic development.
An address was also delivered by Her Excellency Ms. Dai Qingli, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to Bulgaria. She pointed out that China is a country with a rapidly growing automotive industry. In 2024, vehicle production and sales exceeded 31 million units, a significant portion of which were electric vehicles. This growth is also reflected in China’s market share, which reached 40% in 2024.
Her Excellency continued by emphasizing that China’s automotive industry is undergoing a transformation—from the production of traditional vehicles to a sector that integrates key components of engineering, energy, and information technology. As a country that has achieved substantial progress in the electrification of the automotive industry, China is ready to share its experience in battery technology and charging infrastructure to support Bulgaria’s green transition.
Ms. Dai Qingli reminded the audience that Bulgaria was the second country in the world to recognize the People’s Republic of China, and that throughout the 76 years of diplomatic relations, the two nations have maintained strong ties, mutual respect, equality, and reciprocity. She emphasized that China believes development efforts should be directed toward a real and sustainable economy, with the automotive sectors of both countries serving as an example of long-standing cooperation.
With the end of her address, the official opening of the forum concluded. The second part of the program continued with presentations from representatives of the automotive sectors of Bulgaria and China. Speeches were delivered by Mr. Lyubomir Stanislavov, CEO and Board Member of Automotive Cluster Bulgaria; Ms. Liu Wenji, Vice President of the China Automobile Dealers Association; Mr. Xu Yinghao, Chairman of Shenyang Yunshang Shengmingao Technology Co., Ltd.; Mr. Zhao Kang, General Manager of Hunan Cange Shuoche Automobile Service Co., Ltd.; Mr. Anton Donchev, Board Member and International Director of “Bulgarian Automotive Industry” EAD; and Ms. Petya Nikolova, CEO of China Motor Company (Dongfeng Motor Bulgarian Agent). After the informative presentations, the event continued with bilateral meetings between the 50 participating Bulgarian and Chinese companies.
The forum “Bulgaria – China: Cooperation in the Automotive Sector” stands out as a significant moment in the development of bilateral relations in the automotive industry. The event successfully showcased the opportunities available in Bulgaria, highlighted the current dynamics of the Chinese market, and created favorable conditions for deepening cooperation between the two countries.
Text and photos: Ivan Zlatanov