В следобеда на 28 ноември 2025 г. Негово Превъзходителство Т.Й. Нитор, заместник-държавен секретар на Министерството на външните работи и международното сътрудничество (МВРМС), присъства на форум за насърчаване на туристическия, културния и инвестиционния потенциал на Камбоджа.

Форумът беше организиран от Кралското посолство на Камбоджа в България и подпомогнат от Координационната група за икономическа дипломация на MFA.IC. В него участваха Негово Превъзходителство CHEA Chanboribo, посланик на Кралство Камбоджа в България, и д-р Максим Бехар, председател на Българско-чешката търговска камара и главен изпълнителен директор на M3 Communication Group, както и водещи български медии. Целта на събитието беше да се укрепят икономическите отношения между Камбоджа и България и да се популяризира потенциалът на Камбоджа като регионална дестинация за инвестиции и туризъм.

