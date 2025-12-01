понеделник, декември 1, 2025
Последни:
Общество

Форум за насърчаване на туристическия, културния и инвестиционния потенциал на Камбоджа

Редактор

В следобеда на 28 ноември 2025 г. Негово Превъзходителство Т.Й. Нитор, заместник-държавен секретар на Министерството на външните работи и международното сътрудничество (МВРМС), присъства на форум за насърчаване на туристическия, културния и инвестиционния потенциал на Камбоджа.

Форумът беше организиран от Кралското посолство на Камбоджа в България и подпомогнат от Координационната група за икономическа дипломация на MFA.IC. В него участваха Негово Превъзходителство CHEA Chanboribo, посланик на Кралство Камбоджа в България, и д-р Максим Бехар, председател на Българско-чешката търговска камара и главен изпълнителен директор на M3 Communication Group, както и водещи български медии. Целта на събитието беше да се укрепят икономическите отношения между Камбоджа и България и да се популяризира потенциалът на Камбоджа като регионална дестинация за инвестиции и туризъм.

Интересно от мрежата

Вижте още

В Русия все повече православни жени стават звънари – но защо?

Редактор

Доц. д-р Елена Фиркова: Пародонтитът (пародонтозата) e лечим!

Редактор

5 смъртоносни животни в Русия: как да оцелеем?

Редактор

Pin It on Pinterest