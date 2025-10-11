Форум по индустриален туризъм се проведе в ТПП РФ

#ТППРФ съвместно с Агентството за стратегически инициативи и Агентството за бизнес комуникации проведоха форум „Отворена промишленост. Стандарти за безопасност. Експерти от ново поколение. Синергия на растежа“.

Събитието в онлайн формат събра над 200 участници от цялата страна.

Както съобщи вицепрезидентът на ТПП РФ Иля Зубков (https://t.me/tpp_rf/7102) 35 ТПП провеждат мероприятия за развитие на индустриалния туризъм на системна основа, като 33 от тях реализират свои собствени проекти в областта на популяризирането на индустриалния туризъм, включително създаването на индустриални маршрути и организирането на екскурзионни програми.

Проректорът на #МИМОП Полина Иванова, участвайки във форума, съобщи, че Институтът в експериментален режим съвместно с редица търговско-промишлени палати е започнал набирането на слушатели за програмата „Екскурзовод (гид) в сферата на индустриалния туризъм“, както и предложи да се разгледа темата за разработване на професионален стандарт в тази сфера.

В момента съвместно с ТПП РФ работим с АСИ и Агенцията за бизнес комуникации по разработването и по-нататъшното реализиране на образователна програма за търговско-промишлените палати, която ще позволи в бъдеще да включим системата на ТПП към одита на готовността на предприятията и маршрутите за стартиране. Надяваме се, че още през тази година ще можем да стартираме този проект, съобщи тя.

