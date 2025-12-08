Forbes Middle East Medical Tourism & Wellness Summit стартира в Дубай

Forbes Middle East ще организира второто издание на Medical Tourism and Wellness Summit (Среща на върха за медицински туризъм и уелнес), която ще се проведе на 9–10 декември в партньорство с American Hospital Dubai.

Събитието ще събере изключителна група от специалисти и лидери в областта на медицинския туризъм и уелнес, заедно с висши икономически фигури, правителствени служители и иноватори от целия регион и света.

Срещата на върха ще подчертае разширяващата се роля на региона като глобална дестинация за съвременно здравеопазване и водещ център за иновации в медицинския туризъм и свързаните с него уелнес решения.

Абдула бин Тук Ал Мари, министър на икономиката и туризма, ще изнесе встъпително слово в откриващата сесия, в което ще подчертае нарастващото значение на сектора и неговия принос към националната и регионалната икономика. Мишал Абдул Карим Джулфар, изпълнителен директор на Dubai Corporation for Ambulance Services, също ще се включи в дискусиите заедно с изтъкнати експерти и лидери в бранша.

Срещата на върха, която ще се проведе в Jumeirah Beach Hotel, ще разгледа шест основни теми, включително Националната стратегия за уелнес 2031 на ОАЕ, която има за цел да позиционира страната като световен лидер в областта на уелнеса в съответствие с целите на UAE Vision 2031 и UAE Centennial 2071. Тази стратегия е катализирала значителен напредък в нивата на доходите, социалното благоденствие и висококачествените публични услуги, засилвайки статута на ОАЕ като предпочитана глобална дестинация за туризъм, здравеопазване и инвестиции.

Програмата ще се задълбочи в лидерството на ОАЕ в оформянето на бъдещето на здравето и щастието, появата му като глобален център за медицински туризъм и разработването на усъвършенствани застрахователни решения, предназначени да подобрят международния достъп до здравеопазване. Дискусиите ще подчертаят иновациите, които рационализират услугите и повишават удовлетвореността на пациентите по целия свят.

Хулуд Ал Омиан, главен изпълнителен директор и главен редактор на Forbes Middle East, заяви: „Тази среща на върха идва в решаващ момент, тъй като регионът претърпява трансформационна промяна в разбирането и развитието на холистичното благосъстояние, успоредно с бързия растеж на медицинския туризъм. Грижата за физическото и психическото здраве вече не е опция – тя е от съществено значение за балансирано и устойчиво бъдеще.“

Тя добави: „Това, на което сме свидетели в ОАЕ, представлява истински преход към глобален модел на съвършенство. Второто издание на Forbes Middle East Medical Tourism and Wellness Summit събира водещи гласове, за да покаже най-новите глобални постижения и да преосмисли бъдещето на здравеопазването и медицинския туризъм.“

Шериф Бешара, главен изпълнителен директор на Mohamed & Obaid AlMulla Group и American Hospital Dubai, каза: „За втора поредна година сме горди да си сътрудничим с нашите партньори в подкрепа на развитието на сектора на здравеопазването в Дубай и по-широкия регион. American Hospital Dubai играе централна роля в подобряването на грижата за пациентите и разширяването на достъпа до услуги от световна класа. Събития като тази среща на върха създават идеална платформа за проучване на това как тези постижения могат да допринесат за устойчиво бъдеще на медицинския туризъм и да укрепят здравната икономика като цяло.“

Очаква се срещата на върха да привлече редица изтъкнати лектори, експерти, създатели на съдържание и предприемачи от целия регион, които ще споделят свои идеи за ефективни стратегии за уелнес, ролята на технологиите и иновациите, които насърчават цялостното здраве и благополучие.

Forbes Middle East си партнира с изтъкната група организации за тазгодишната среща на върха, в сътрудничество с Министерството на икономиката и туризма, включително основния си партньор American Hospital Dubai, заедно с Aspetar, BeAthletica, Bateel, INNARA, No More Bottles, The Ginger People, Organic Foods & Café, Humanity Code, BusinessBay by Millennium, Eau Thermale Avène, Bioderma, The Global Limo, Dubai Drums, Spectrum Sustainable Printing, Naughty Pizza и House of Pops.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares