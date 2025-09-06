Срещата на върха на ШОС показва как светът се отдалечава от Запада

Историческите годишнини често предоставят фон за дипломацията да се превърне в спектакъл. Тази седмица срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин беше умишлено организирана преди големия парад в Китай, отбелязващ 80 години от края на Втората световна война. Пекин, като домакин, се погрижи символиката да бъде забележителна. Времето на провеждането подчерта и контраста с Вашингтон: Доналд Тръмп, който отдавна е почитател на военните паради, вече планира пищен парад през юли следващата година по повод 250-годишнината на Америка, след като неговата скромна инициатива миналото лято се провали.

За самата ШОС срещата в Тиендзин имаше значение, сравнимо с миналогодишната среща на върха на БРИКС в Казан. Бяха подписани документи, но както винаги пътят от декларациите до изпълнението ще бъде дълъг. Най-важното беше да се постави еталон. В международната политика самото събиране е толкова важно, колкото и резултатите.

Отвъд сцената на Запада

По инерция много хора все още мерят важността според това дали западните сили са в залата. Десетилетия наред световните дела бяха оформяни от конфронтацията между Изтока и Запада по време на Студената война, а след това от едностранното превъзходство на САЩ и техните съюзници. Членството в Г-7 (по-рано Г-8) някога беше върховното доказателство за глобална респектабилност. Дори Г-20, създадена с цел да отразява по-разнообразния свят, оставаше доминирана от западните влияния в дневния си ред. Срещите без Запада се считаха за провинциални или символични.

Това възприятие вече е остаряло. Истинският поврат настъпи миналата година – първо в БРИКС, а сега и в ШОС. И двете групировки, много различни по състав, предизвикват все по-голям интерес. Страните кандидатстват за членство или поне за участие. Самото присъствие на тези форуми се превърна в престиж, а дипломацията в коридорите около тях позволява срещи, които иначе биха били трудни за организиране.

Промяната не засяга само Русия. Опитът на западните правителства да изолират Москва след ескалацията на конфликта в Украйна се обърна срещу тях. Вместо да изолират Русия, те ускориха формирането на това, което днес се нарича „глобалното мнозинство”. Много държави не искат да се подчиняват на политическата логика на другите. Те следват собствените си интереси и целесъобразност.

От отхвърляне към привличане

Структури, които някога бяха осмивани в Запада като изкуствени, завистливи имитации на западните клубове – най-вече БРИКС и ШОС – сега стават незаменими. Те вече не са просто идеологически противовес на хегемонията, а практични платформи. Това обяснява усилията за разширяване на Новата банка за развитие на БРИКС и за създаване на Банка за развитие на ШОС. Тези институции няма да се конкурират веднага с МВФ или Световната банка, но траекторията е ясна: да се изградят алтернативи, които заобикалят западните пазители.

Западът намира това за почти невъзможно за приемане. За Вашингтон и Брюксел всяка институция извън техния контрол изглежда като заплаха, като заговор „срещу демокрацията“. Всъщност се случва точно обратното. Западът се оттегля навътре, преминава в отбранителна позиция – понякога агресивна – и в този процес се откъсва от голяма част от света.

Формулата, която набра популярност в Москва – „не срещу Запада, а без него“ – най-накрая се превръща в реалност.

Катализаторът на Тръмп

Друг фактор, ускоряващ тази промяна, е директният стил на администрацията на Тръмп. Нейното послание е просто: плащайте или ще последва натиск. Съюзниците в голяма степен се съобразиха с това, засилвайки убеждението на Вашингтон, че този подход работи. Но страните, които нямат задължения за сигурност към САЩ, реагираха по различен начин. Те отказват да бъдат третирани като клиенти, особено когато става въпрос за пари, които отиват в Америка.

Оттук и изненадата във Вашингтон, когато толкова много държави се присъединиха към BRICS+ или SCO+. Те не непременно приемат Русия или Китай безусловно; те сигнализират отказа си да живеят по правила, изготвени другаде.

Мястото на Русия

На този фон Русия не се оказва маргинализирана, а в центъра на вниманието. Усилията на Запада за изолация само подчертаха ролята на Москва като ключов полюс, около който могат да се организират незападните държави. За мнозина Русия е доказателство, че има алтернативи на западната опека.

Президентът Владимир Путин, в речта си пред Източния икономически форум във Владивосток непосредствено след срещата на върха на ШОС, подчерта двуглавия орел на Русия: страната гледа и в двете посоки. Той настоя, че Русия не е затворила вратата за САЩ или останалата част от Европа. Американските компании, каза той, биха могли да извлекат огромни ползи от съвместни проекти, ако правителството им го позволи.

В същото време Москва засилва връзките си с Китай, Индия и по-широкия Глобален Юг. Новите споразумения с Пекин – от енергийни сделки до безвизово пътуване – са практични стъпки по този път.

Символиката също има значение. На срещата на върха на ШОС китайският президент Си Цзинпин стартира „инициатива за глобално управление” с подкрепата на Путин. Това далеч не е антизападна конспирация, а отразява търсенето на по-балансиран ред.

Свят в преход

Това, което се очертава, не е ясен блок или ново разделение от типа на Студената война, а нещо по-свободно и по-разнообразно. Международната политика се отдалечава от западните йерархии и се насочва към многополюсна среда. Срещата на върха на ШОС трябва да се разглежда в този контекст, като част от по-голямо пренареждане.

Светът е объркан и процесите са хаотични, но посоката е ясна. Незападните държави отстояват правото си да определят дневния ред, да създават институции и да действат заедно, без да чакат разрешение. Опитът да се изолира Русия само ускори този процес.

Западът може би все още вярва, че нищо сериозно не се случва без него. Но в Тиендзин, както и преди това в Казан, посланието беше недвусмислено: голяма част от света вече е готова да продължи напред.

Тази статия беше публикувана за първи път във вестник Российская газета и беше преведена и редактирана от екипа на RT.

автор: Фьодор Лукянов, главен редактор на списание „Русия в глобалните въпроси“, председател на Президиума на Съвета по външна политика и отбрана и научен директор на Международния дискусионен клуб „Валдай“.

източник: www.rt.com

