Фирми от Хайнан отчитат продажби от 11 милиарда юана по време на безмитна политика

Южната островна провинция Хайнан в Китай разшири пилотна политика, която освобождава от мита вътрешните продажби на преработени стоки с добавена стойност, като част от усилията за укрепване на местното производство и развитие на пристанището за свободна търговия Хайнан.

Към октомври 129 фирми са одобрени за пилотната схема. Те са генерирали около 11,1 милиарда юана (около 1,57 милиарда щатски долара) вътрешни продажби и са се възползвали от около 860 милиона юана (около 122 милиона щатски долара) от освободени мита, съобщиха митниците Хайкоу в петък.

Политиката беше въведена в зоната на пристанището Янпу в Хайнан през 2021 г., разширена е до ключови индустриални паркове извън специалните зони под митнически надзор в края на 2022 г. и е отворена за отговарящи на условията фирми в цялото пристанище за свободна търговия от септември 2024 г.

Видео: https://youtu.be/kIv0liMsrzw

Източник: AMSP.link

