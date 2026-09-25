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Фестивалът „Средата на есента“ в Китай — празникът на Луната, семейството и реколтата

Кристина Тенева

Традиции, легенди и семейни обичаи под светлината на пълната Луна

Фестивалът „Средата на есента“ (中秋节, Zhōngqiū Jié) е един от най-значимите традиционни празници в китайската култура. Той се отбелязва на 15-ия ден от осмия месец на китайския лунно-слънчев календар, когато Луната е пълна. Затова на английски често се нарича Mid-Autumn Festival, Moon Festival или Mooncake Festival.

Празникът съчетава няколко важни теми: есенната реколта, благодарността, пълната Луна, семейното събиране и пожеланията за благополучие. В съвременен Китай той е както семейно преживяване, така и повод за обществени празненства, светлинни инсталации, културни представления и традиционна храна.

Произход и история

Историята на празника е много стара. Идеи, свързани с почитането на Луната през есента, могат да бъдат проследени до древен Китай. Според историческите сведения ритуали за Луната съществуват още през династията Джоу, а традицията постепенно се превръща от дворцов и религиозен обичай в широко разпространен народен празник. По време на династия Тан (618–907 г.) любуването на пълната Луна става особено популярно, а през династия Сун (960–1279 г.) празникът придобива още по-разпознаваемата си форма. През следващите династии Мин и Цин традициите се развиватдопълнително и се появяват множество регионални обичаи.

Чанъ и Луната са сред най-популярните образи в китайските легенди, свързани с празника.

Самото име „Средата на есента“ произлиза от позицията на празника в осмия лунен месец. Осмият месец се намира приблизително в средата на есенния сезон според традиционния китайски календар.

Защо Луната е толкова важна?

Централният символ на празника е пълната Луна.

В традиционната китайска култура кръглата форма символизира цялост, завършеност и събиране. Затова пълната Луна се превръща в естествен символ на семейството, чиито членове са отново заедно. Идеята е особено значима за хората, които живеят далеч от родния си дом. Празникът традиционно е възможност семействата да се съберат около обща трапеза, да разговарят и да гледат Луната заедно.

В китайската литература и поезия Луната също често е символ на разстоянието между близки хора. Един човек може да се намира на стотици или хиляди километри от семейството си, но всички могат да гледат една и съща Луна.

Лунните сладки — най-известната храна на празника

Вероятно най-разпознаваемият кулинарен символ на фестивала е лунната сладка (yuèbǐng, 月饼).

Традиционни лунни сладки — един от най-разпознаваемите символи на празника.

Тя обикновено е кръгла или почти кръгла, с декоративен релеф отгоре. Традиционните варианти могат да съдържат паста от лотосови семена, сладък бобов пълнеж, ядки, семена или осолени патешки жълтъци.

В различните части на Китай съществуват различни стилове и рецепти.

Кръглата форма отново има символично значение — тя се свързва с пълната Луна и семейното единство.

Днес лунните сладки са се превърнали и в популярни подаръци. Преди празника магазини и сладкарници в Китай предлагат голямо разнообразие — от класически рецепти до модерни версии с шоколад, плодове, чай, кремове и други пълнежи.

Фенерите и светлините

Друг характерен елемент са цветните фенери.

Цветни фенери по време на празненствата за Средата на есента.

Те могат да бъдат изработени от хартия, бамбук или други материали и да имат най-различни форми — традиционни кръгли фенери, животни, цветя, риби, зайци и фантастични персонажи.

В различните региони традициите са различни. На някои места фенерите се носят от децата, другаде се окачват по улици, паркове и исторически сгради, а съвременните градове организират огромни светлинни изложби.

Важно е да се отбележи, че Средата на есента не е същото като Фестивала на фенерите (Yuanxiao Jie), който се провежда на 15-ия ден от първия лунен месец. Фенерите обаче са част и от традициите на Средата на есента в различни райони.

Чанъ и легендата за  Луната

Една от най-известните легенди, свързани с празника, е тази за Чанъ (嫦娥) — жената, която според легендата живее на Луната.

В различните версии на историята има разлики, но основният сюжет разказва за героя Хоу И, който получава еликсир на безсмъртието. Чанъ изпива еликсира и се издига към Луната, където остава разделена от своя съпруг.

Тя е свързвана с Луната и с празника, а до нея често се изобразява Нефритеният заек (玉兔, Yùtù).

Тази легенда е една от причините изображенията на Луната, Чанъ и заека да се появяват толкова често върху лунни сладки, фенери, картини, поздравителни картички и съвременни фестивални декорации.

Семейството е в центъра на празника

За много китайски семейства това е преди всичко празник на събирането.

Семейна трапеза по време на празника.

Типичната вечер може да включва обща вечеря, чай, плодове, лунни сладки и разговори на открито или у дома. След това семейството може да излезе навън, за да се наслаждава на Луната.

В традиционния контекст кръглата Луна и кръглата лунна сладка създават своеобразна визуална връзка: кръгът означава, че нещо е завършено и събрано в едно цяло.

Затова празникът има особено емоционално значение за хора, които работят или учат далеч от родните си места.

Чай, плодове и есенни вкусове

Лунните сладки обикновено не се консумират самостоятелно. Те могат да бъдат сервирани с китайски чай, който балансира сладкия и плътен вкус на десерта.

Друг традиционен плод е помелото. То има важно място в някои регионални празнични традиции и често присъства на семейната трапеза.

Помело и други сезонни храни могат да присъстват на празничната трапеза.

На различни места в Китай могат да се срещнат и други сезонни храни — плодове, сладкиши, ястия с раци и специалитети, характерни за конкретния регион.

Това е една от интересните особености на празника: общата идея е една и съща, но конкретната храна може да бъде много различна в Пекин, Шанхай, Гуандун, Съчуан или други части на Китай.

Как изглежда празникът в съвременен Китай?

В съвременните китайски градове древните традиции съжителстват с модерния градски живот.

Съвременните празненства съчетават традиционните фенери с модерни светлинни инсталации.

По време на фестивала могат да се организират:

  • светлинни илюминации;
  • изложби на фенери;
  • традиционни музикални и танцови представления;
  • културни работилници;
  • изложби на лунни сладки;
  • семейни събития;
  • тематични пазари;
  • спектакли, посветени на Чанъ и Луната.

В исторически градове и туристически центрове празникът често се превръща в особено впечатляващо визуално събитие.

Например Ханджоу е известен с атмосферата около Западното езеро, където водата, традиционната архитектура, фенерите и отражението на Луната създават характерен пейзаж.

Регионалните различия

Не съществува само един „правилен“ начин за празнуване.

Туър Йе (兔儿, „Господарят Заек“) — характерен символ на пекинските традиции.

В Пекин например има специфични традиции, сред които фигурката **Туър Йе (兔儿爷, „Господарят Заек“) ** — културен символ, свързан с местните традиции на Средата на есента.

В Гуандун и южен Китай фенерите и различните местни празнични обичаи могат да заемат особено важно място.

В Хонконг се организират мащабни фестивални прояви и светлинни инсталации.

Това показва и нещо важно: Средата на есента не е просто един древен ритуал, а жива културна традиция, която продължава да се променя.

Любопитната история на лунните сладки

Една от най-популярните истории около празника твърди, че по време на династия Юан лунни сладки са били използвани за предаване на тайни послания при подготовката на въстание.

Тази история е широко разпространена в популярната култура, но трябва да се разглежда като легендарен разказ, а не като безспорно установен исторически факт.

По-сигурно документиран е фактът, че лунните сладки постепенно се превръщат в традиционна празнична храна и подарък, а значението им се свързва с идеята за семейно единство.

По-дълбокото значение на празника

В основата на Средата на есента стои една проста, но силна идея:

Хората могат да бъдат разделени от разстоянието, но могат да споделят една и съща Луна.

Именно затова празникът има значение отвъд храната и развлеченията.

Той говори за семейството, дома, носталгията, благодарността за реколтата и надеждата за благополучие.

Луната е далеч, но е видима за всички. Кръглата лунна сладка е малка, но символизира цялото семейство. Фенерът е малък източник на светлина, но в множество може да превърне цяла улица в празничен пейзаж.

Фестивалът „Средата на есента“ е много повече от празник на лунните сладки.

Той е празник на Луната, есента и човешката близост. В продължение на векове древните ритуали се превръщат в семейни обичаи, а днес те съществуват едновременно с огромни градски светлинни фестивали, модерни сладкарски изделия и социални събития.

Най-разпознаваемите му символи — пълната Луна, кръглите лунни сладки, фенерите, Чанъ и Нефритеният заек — свързват древната китайска култура със съвременния живот.

И може би именно това обяснява трайността на празника: независимо дали се празнува в традиционен двор в малък китайски град или сред небостъргачите на Шанхай, основното послание остава същото — да отделим време за близките си и да погледнем заедно към една и съща есенна Луна.

Екипът на Novinata.bg честити празника „Средата на есента“ на всички, с пожелание нека пълната луна да освети и напълни вашият живот със здраве, хармония, светлина и обич!

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Жаклин Златанова, Unsplash, Pexels, Pixabay

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